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Правительственные органы РФ заинтересовались рынком перепродажи внутриигровых предметов. Считается, что злоумышленники могут использовать этот механизм для незаконных операции по отмыву денег, а также спонсировать террористические организации.
Пилотные попытки регулирования могут появиться в текущем году. Правительство также интересует, как пользователи этого рынка расценивают свои приобретения (возможность их использования в качестве инвестиций).
Согласно отчета исследовательской компании PwC, на 2020 год мировой рынок виртуальных предметов оценивается в размере 15 миллиардов долларов США и к 2025 году ожидается его рост до $20 млрд. Лидерами в этой отрасли являются Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive с объемом в $3 млрд. В России объем рынка только этих двух игр составляет 456 000 долларов США.
По версии онлайн-сервиса продажи и обмена внутриигровым контентом DMarket рынок внутриигрового контента оценивается в $4 млрд, при чем на долю CS:GO приходится 97%. На детище Valve - Dota 2 приходится всего 2 %.
Как известно, первичные покупки внутриигровых предметов уже подлежат налогообложению, но это не относится к вторичному рынку – перепродаже скинов самими геймерами, где суммы сделок могут достигать астрономических цифр.
По сообщению «ЮКаssа», в 2021 году число покупателей таких предметов увеличилось на 127%, а объем платежей ресурсов, торгующих лутбоксами вырос до 85%.
На данный момент не известно, как правительственные органы планируют регулировать рынок этих предметов, но Центральный Банк не рассматривает внутриигровые покупки как инвестиции.