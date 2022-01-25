В Bloomberg сообщают, что Nvidia потихоньку начала информировать партнеров о том, что не планирует завершать сделку.

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Еще в 2020 году Nvidia объявила о приобретении британского производителя микросхем Arm за колоссальные 40 миллиардов долларов. В то время Arm принадлежал SoftBank, который в 2016 году приобрел компанию более чем за $32 млрд. Ожидалось, что сделка будет завершена к сентябрю 2021 года, но эта дата прошла без каких-либо объявлений от Nvidia, и теперь похоже, что фирма отказалась от своих планов по покупке британского разработчика чипсетов.

Сделка Nvidia-Arm должна была стать крупнейшим приобретением в отрасли, когда о ней было объявлено еще в сентябре 2020 года. Однако с тех пор она постоянно сталкивалась с трудностями.

В апреле 2021 года правительство Великобритании начало изучение сделки, чтобы понять долгосрочные последствия такого приобретения для страны и антимонопольные требования. Затем, в августе, выяснилось, что правительство Великобритании может вообще приостановить сделку из соображений национальной безопасности. Точно так же в прошлом месяце Федеральная торговая комиссия США (FTC) подала иск, чтобы помешать заключению сделки, сославшись на потенциальное несправедливое преимущество для Nvidia.

Ссылаясь на неназванные источники, Bloomberg утверждает, что группа, состоящая из Microsoft, Google, Qualcomm, Intel и Amazon, также работает с регулирующими органами, чтобы остановить сделку. Их предполагаемая причина заключается в том, что приобретение затруднит для Arm сохранение независимости и продолжение предоставления услуг всем как есть, особенно с учетом того, что Nvidia также является клиентом Arm.

Естественно, сделка вызвала внутренние разногласия как в Nvidia, так и в SoftBank. Некоторые утверждают, что иск FTC следует использовать для укрепления сильных сторон сделки, в то время как другие считают, что Nvidia следует просто отступить. В том же SoftBank есть те, кто хочет играть в долгую игру, и те, кто хочет IPO Arm как можно скорее.

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Публично и Nvidia, и SoftBank заявили, что надеются на то, что транзакция состоится, но последний отчет показывает, что внутри компании есть серьезные опасения по поводу приобретения. Нам остается только ждать, что бы увидеть результат этих торговых войн.