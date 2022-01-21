Фил Спенсер сказал, что после завершении сделки хочет возродить франшизы Hexen и StarCraft

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Несколько дней назад Microsoft объявила о приобретении Activision Blizzard за 68,7 млрд долларов. С тех пор вопросы об эксклюзивности Call of Duty и проблемы сексуальных домогательств в Activision Blizzard появлялись во всех заголовках. Тем не менее новое интервью между главой Microsoft Gaming Филом Спенсером и The Washington Post раскрыло больше информации о планах компании в отношении бездействующих франшиз и о том, почему она приобрела Activision Blizzard.

The Wall Street Journal сообщает, что Спенсер поговорит с разработчиками о работе над рядом старых франшиз, таких как Guitar Hero и Hexen. Hexen — это, по сути, Doom с магией, и, возможно, id Software сделает продолжение в будущем. Как известно, id Software была приобретена Microsoft вместе с Bethesda.

Кроме того, Спенсер подробно рассказал о причинах покупки Activision Blizzard. Microsoft хочет стать корпорацией, известной своими играми, потому что в настоящее время в этом пространстве царит вакуум, по крайней мере, на Западе. Спенсер сказал следующее:

Когда мы смотрим на других крупных технологических конкурентов Microsoft: у Google есть поиск и Chrome, у Amazon есть магазины, у Facebook есть социальные сети... Игры могут быть для нас.

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Будет интересно посмотреть, что произойдет в будущем, когда сделка с Activision Blizzard будет завершена, если конечно не будет никаких возражений со стороны регулирующих органов. Будем надеяться, что такие франшизы, как Hexen, вернутся и доставят новые впечатления для любителей игр.