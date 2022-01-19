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На фоне сделки Microsoft с Activision стоимость Sony упала на 20 миллиардов долларов
Sony негативно отреагировала на объявление Microsoft о покупке Activision Blizzard
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Вчера Microsoft удивили всех, когда гигант из Редмонда объявил, что приобретает издателя видеоигр Activision Blizzard за колоссальные 68,7 миллиарда долларов, причем все это оплачивается наличными.

Эта сделка оказала негативное влияние на Sony, поскольку цена акций компании на токийском фондовом рынке упала на 13% и снизила оценку компании на 20 миллиардов долларов. Та же ситуация наблюдалась и в США, поскольку вчера вечером акции компании на NYSE упали на 7%.

В записке для клиентов популярный рыночный стратег Амир Анварзаде написал: «Sony столкнется с колоссальной проблемой на выживание в этой войне на истощение. Теперь, когда Call of Duty, скорее всего, будет добавлен только в Game Pass, встречные ветры для Sony будут только усиливаться», и предлагал клиентам короткие позиции по акциям.

С другой стороны Activision увидела значительный рост цены своих акций на 25% и закрылась на уровне 82,33 доллара по сравнению с 65 долларами в прошлую пятницу. Если сделка состоится, Microsoft приобретет компанию, заплатив 95 долларов за акцию. Activision была не единственной компанией, акции которой резко подскочили: цены на Nintendo и Konami выросли на 2,51% и 3,25% соответственно.

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Хотя приобретение Microsoft Activision является ударом для Sony, аналитики предполагают, что падение цены акций Sony было типичной чрезмерной реакцией инвесторов игровой индустрии на громкую сделку.

#microsoft #sony #activision
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