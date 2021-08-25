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Некоторым посчастливится получить свои предварительные заказы на новые блестящие игрушки Samsung, включая Galaxy Z Fold3 и Galaxy Watch4, но некоторым придется подождать немного дольше, чем ожидалось. Отчеты показывают, что Samsung не может угнаться за спросом и вынуждены задерживать поставки на некоторые свои последние продукты.

Как сообщает немецкий блог AllAboutSamsung, компания рассылает электронные письма некоторым клиентам, оформившим предварительный заказ, информируя их о том, что не может уложиться в обещанную дату доставки. Это касается только определенных продуктов, таких как 46-мм LTE-версия Galaxy Watch4 Classic и 512 Гб версия Galaxy Z Fold3. Если вы заказали эти устройства, то вам придется подождать.

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Покупателям, которым была назначена дата отгрузки в конце августа, возможно, теперь придется подождать до середины сентября - это будет болезненно для тех, кто хочет поиграть с долгожданными новыми гаджетами Samsung. Задержки вызваны более высоким, чем ожидалось, спросом. Это неудивительно, ведь складные телефоны становятся мейнстримом и вызывают больше интереса, чем когда-либо прежде, а линейка Galaxy Watch4 является первой, которая поставляется с новой версией Wear OS, разработанной совместно Google и Samsung.