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Инженеры из американского Университета Пердью придумали способ превратить обычную одежду в умные носимые устройства. По словам исследователей, умные элементы в этой одежде получают питание по беспроводной сети и могут выдерживать обычную стирку.

Команда продемонстрировала свой моющийся текстиль в серии видеороликов на YouTube. Одна из таких демонстраций включает перчатку со встроенным светодиодом, который светится, когда она приближается к проводу под напряжением под водой. Эта концепция может привести к созданию продукта, который может предупреждать пользователей о возможных электрических опасностях.

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Благодаря недавним улучшениям в миниатюрных схемах исследователи могут интегрировать различные датчики для мониторинга состояния здоровья прямо в вашу одежду. В качестве источника питания эти датчики используют специально изготовленные катушки на шелковой основе, вшитые в ткань, чтобы использовать энергию Wi-Fi и других радиоволн в нашем окружении.

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Рамзес Мартинес, доцент Университета Пердью, считает, что в будущем умная одежда сможет передавать информацию на ваши смартфоны и компьютеры. Благодаря отслеживанию движения и позы пользователя такую одежду можно использовать даже для видеоигр.

Инженеры также разработали спрей, в котором гидрофобные молекулы превращают эти носимые устройства в водоотталкивающие. У него также есть довольно приятный побочный эффект - стойкость к пятнам. Исследователи утверждают, что водоотталкивающее покрытие настолько тонкое, что одежда остается гибкой и дышащей. Исследовательская группа уверена, что эта технология может быть реализована на крупных швейных предприятиях и открыта для лицензионных сделок. Бренды, желающие лицензировать эту технологию, могут отправить сообщение на otcip[at]prf.org.