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TSMC начинает строительство завода по производству 5-нм чипов в Аризоне

Тайваньская компания по производству полупроводников (TSMC), крупнейший в мире контрактный производитель микросхем, начала работы на своем заводе по производству 5-нм полупроводников в Аризоне, заявил в среду генеральный директор TSMC.
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Предвидя высокий спрос на чипы с использованием своей 5-нанометровой технологии производства, TSMC решила построить 5-нанометровый завод в Аризоне и ожидает, что коммерческое производство начнется в 2024 году. В мае 2020 года TSMC объявила, что инвестирует 12 миллиардов долларов в усовершенствованный завод в Аризоне с запланированным объемом производства 20 000 пластин в месяц с использованием 5-нм техпроцесса компании. Завод TSMC Fab 18 в Тайнане уже производит 50 000 5-нанометровых пластин в месяц, используя 5-нанометровый техпроцесс, который в настоящее время является самым передовым процессом массового производства в мире. Генеральный директор TSMC Вэй сказал, что они планирует использовать 5-нанометровый производственный процесс для следующего поколения автомобильных процессоров. Между тем, TSMC переносит пробное серийное производство своего 4-нанометрового процесса на третий квартал 2021 года, на квартал раньше, чем предполагалось ранее.

В связи с этим, Лиза Су, президент и главный исполнительный директор американского производителя микросхем Advanced Micro Devices Inc. (AMD), заявила, что AMD и TSMC совместно разработали передовую технологию 3D-чиплетов, а AMD должна начать производство продуктов с использованием этой технологии к концу этого года. По словам Су, эта технология обеспечивает более чем в 200 раз большую плотность межсоединений, чем 2D-чиплеты, и более чем в 15 раз большую плотность по сравнению с существующими решениями.

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