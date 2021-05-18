Неудачное обновление сервера открыло доступ к каналам видеокамер Eufy случайным пользователям
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В своем заявлении представитель Anker сообщил, что проблема возникла из-за ошибки программного обеспечения, которая произошла во время запланированного обновления сервера.
Компания заявила, что узнала о проблеме через 40 минут после ее возникновения и устранила ее еще через час. Однако, хотя инцидент был устранен в течение двух часов, проблема сохранялась в течение дня, поскольку пользователи камер Eufy оставались в ловушке уже установленных сеансов и просматривали кадры с чужих камер. В результате инцидент вызвал массовую панику среди пользователей компании. На протяжении всего дня компания столкнулась с волной критики и огромной негативной реакцией со стороны своих пользователей, которые считали, что их конфиденциальность была нарушена. Что еще хуже, «злоумышленники» могут просматривать данные учетных записей и получать настоящее имя пользователя, домашнее местоположение и другие детали, которые, по мнению некоторых, могут быть использованы для угроз и вымогательства собственников устройства. «У меня трое маленьких детей. Я очень волнуюсь, что другие тоже смотрят на мои камеры », - сказал сегодня пользователь канала Eufy Reddit, где десятки пользователей собрались, чтобы пожаловаться на этот инцидент.
В результате ошибки пользователи просили друг друга выключить камеры Eufy, чтобы предотвратить несанкционированный доступ и запись видео своего дома и семьи. Компания Anker сообщила, что в этом больше нет необходимости. После исправления проблемы Anker хочет, чтобы владельцы камер Eufy перезагрузили свои устройства и перелогинились в приложении.
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