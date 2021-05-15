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Хакеры требуют выкуп у Службы здравоохранения Ирландии в размере 20 миллионов долларов

Служба здравоохранения Ирландии столкнулась требованием выкупа от операторов программы-вымогателя в размере 20 миллионов долларов
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Служба здравоохранения Ирландии, HSE, заявляет, что отказывается выплатить выкуп в размере 20 миллионов долларов операторам программы-вымогателя Conti после того, как хакеры зашифровали данные и нарушили работу системы здравоохранения в стране.

Служба здравоохранения Ирландии (HSE), государственная система здравоохранения страны, отключила все свои IТ-системы в пятницу после атаки программы-вымогателя Conti. «Мы приняли меры предосторожности, отключив все наши IТ-системы, чтобы защитить их от этой атаки и дать нам возможность полностью оценить ситуацию с нашими собственными партнерами по безопасности», - заявили в Национальной службе здравоохранения Ирландии. Это отключение привело к повсеместным сбоям в системе здравоохранения страны, и привело к ограниченному доступу к диагностическим данным и медицинским записям со всеми вытекающими последствиями.

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На скриншоте, который появился в сети, операторы Conti утверждают, что имели доступ к сети HSE в течение двух недель. За это время они украли из HSE 700 ГБ незашифрованных файлов, включая информацию о пациентах и сотрудниках, контракты, финансовые отчеты, платежные ведомости и многое другое. Conti сообщили, что они предоставят дешифратор и удалят украденные данные, если им заплатят выкуп в размере 19 999 000 долларов.

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Во вчерашнем заявлении для прессы премьер-министр Ирландии Таосич Мишель Мартин заявил, что они не будут платить выкуп.

Предполагается, что операцией по вымогательству Conti занимается российская киберпреступная группа, известная как Wizard Spider. Эта группа использует фишинговые атаки для установки троянов TrickBot и BazarLoader, обеспечивающих удаленный доступ к зараженным машинам. Используя этот доступ, злоумышленники распространяются по сети, похищая учетные данные и собирая незашифрованные данные, хранящиеся на рабочих станциях и серверах. Затем операторы программ-вымогателей, угрожая опубликовать украденные данные, требуют у жертв выкуп.

Ранее Conti проводили атаки на разработчика ПО FreePBX Sangoma, производителя микросхем IoT Advantech, государственные школы округа Бровард (BCPS) и  Шотландское агентство по охране окружающей среды (SEPA).

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