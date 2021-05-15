Microsoft запускает тест Dolby Vision HDR на Xbox Series X / S
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Еще в сентябре 2020 года компания Dolby объявила, что Xbox Series X и S станут первыми в мире игровыми консолями, которые будут поддерживать как видео Dolby Vision HDR, так и объемный звук Dolby Atmos в играх при воспроизведении на поддерживаемом телевизоре.
Теперь Microsoft объявила, что начинает тестирование игр Dolby Vision HDR на Xbox Series X и S и будет доступна для тестеров Xbox Insider. Компания ожидает отзывы, прежде чем начать применять опцию Dolby Vision HDR, которая запланирована к выпуску в этом году.
Когда вы играете в Dolby Vision, вы открываете самые реалистичные визуальные эффекты, которые может предложить игра, с яркостью, контрастностью, цветом и глубиной, которые выходят за рамки даже традиционных игр HDR. Он также обеспечивает в 40 раз более яркую подсветку и 12-битную глубину цвета на поддерживаемых телевизорах.
Но необходимо учитывать, что ваш телевизор должен быть совместим с Dolby Vision. Примечательно, что Samsung, крупнейший производитель телевизоров в мире, не поддерживает этот формат, уделяя основное внимание HDR10 + . Вы можете узнать, совместим ли ваш телевизор с Dolby Vision, нажав кнопку Xbox, чтобы открыть гид, а затем выбрать Профиль и система> Настройки> Общие> Параметры ТВ и дисплея> Сведения о 4K-телевизоре.
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