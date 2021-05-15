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Реклама программ-вымогателей теперь также запрещена на форуме Exploit Cybercrime

Exploit и XSS реагируют на усиление давления на группы RaaS, которые ранее использовали два форума, включая REvil, LockBit, DarkSide, Netwalker и Nefilim
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Команда разработчиков Exploit, крупного хакерского форума, используемого хакерскими группировками для найма партнеров и рекламы своих услуг Ransomware-as-a-Service (RaaS), объявила, что реклама программ-вымогателей теперь запрещена и будет удалена. Этот шаг последовал за заявлением, сделанным вчера русскоязычным хакерским форумом XSS о том, что темы программ-вымогателей навсегда запрещены.

Exploit утверждает, что это решение было принято потому, что группы программ-вымогателей, атакующие цели без разбора, привлекают «большое внимание». Помимо запрета, администраторы форума также удалят все темы, связанные с операциями с программами-вымогателями и всеми партнерскими программами.

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Банды вымогателей уже выразили свое неодобрение после того, как XSS опубликовал свое решение запретить им доступ на форум. Например, банда вымогателей REvil объявила, что операция перейдет на Exploit.

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Поскольку все больше киберпреступников и хакерских сообществ вытесняют операции с программами-вымогателями со своих платформ, еще неизвестно, как операторы RaaS будут продолжать свою деятельность и привлекать новых партнеров. Это прямой результат того, что они оказались под прицелом правоохранительных органов после атаки программы-вымогателя DarkSide на Colonial Pipeline, которая нарушила работу топливопровода США. После инцидента группировка DarkSide опубликовала «пресс-релиз», в котором говорилось, что они аполитичны и начнут проверять все цели перед атаками.

С тех пор Colonial Pipeline восстановила работу после того, как, выплатила DarkSide почти 5 миллионов долларов в криптовалюте за ключ дешифрования.

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