Байден: нет доказательств причастности российского правительства к атаке вымогателей на Pipeline
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На сегодняшней пресс-конференции президент Джо Байден заявил, что у разведки США нет доказательств того, что российское правительство каким-либо образом причастно к атаке программ-вымогателей, которая на прошлой неделе нанесла ущерб одному из крупнейших поставщиков топлива в США.
«Пока что у наших разведчиков нет доказательств того, что Россия замешана, хотя есть доказательства, что действующие лица, программа-вымогатель, находятся в России», - сказал президент Байден в конце сегодняшней ежедневной пресс-конференции.
Заявление президента было сделано через несколько часов после того, как ФБР официально обвинило в атаке на Colonial Pipeline хакерскую группировку, известную как Darkside. Группировка использует так называемую платформу Ransomware-as-a-Service, которую рекламируют на подпольных русскоязычных хакерских форумах. Исследователи безопасности давно полагают, что группа базируется либо в России, либо в бывшем советском государстве.
Атака на Colonial Pipeline, в результате которой прекратились поставки топлива в большинство штатов Восточного побережья США, снова оживило разговор о том, что Россия предоставляет убежище для преступных группировок, если они не атакуют россиян и местные компании. Более того, официальные лица США ранее обвиняли несколько российских спецслужб в вербовке хакеров для операций по кибершпионажу, что запутало ситуацию, когда дело дошло до определения настоящего виновника и причин инцидента.
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«Они [Россия] несут определенную ответственность за то, чтобы разобраться с этим», - сказал сегодня президент Байден.
Ранее группировка Darkside опубликовала сообщение на своем портале в даркнете, повторяя, что атака не имела политического подтекста и что они просто пытались вымогать деньги у крупной корпорации.
Сегодняшнее заявление президента Байдена подтверждает оценки частных компаний, занимающихся кибербезопасностью, которые не рекомендовали приписывать атаку Кремлю, зная, что группа Darkside долгое время действовала исключительно с целью получения прибыли.
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Учитывая, что атака вымогателей на Colonial Pipeline, как ожидается, вызовет огромную нехватку газа на восточном побережье США, многие ожидают, что администрация Байдена будет агрессивно бороться с операторами вымогателей.
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