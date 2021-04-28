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Сингапур построит вторую национальную суперкомпьютерную систему для поддержки местного исследовательского сообщества, предоставив в восемь раз большую вычислительную мощность, чем ее предшественник. Эта система, которую планируется ввести в эксплуатацию к началу 2022 года, является одной из запланированных на следующие пять лет.

Нынешний суперкомпьютер под названием Aspire1 был введен в эксплуатацию в 2016 году после создания в 2015 году NSCC для управления национальным центром высокопроизводительных вычислений (HPC). Нынешний суперкомпьютер поддерживает 450 исследовательских и образовательных проектов, выполняемых более чем 200 различными организациями.

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Средства на новую суперкомпьютерную систему являются частью правительственного гранта в размере 200 миллионов сингапурских долларов от Национального исследовательского фонда, подразделения при канцелярии премьер-министра, для создания местных высокопроизводительных вычислений. В NSCC заявили, что новая система будет «первой в серии», обеспечивающей требования к суперкомпьютерам. Эти системы будут поэтапно внедряться до 2025 года.

Разработка новой системы стоимостью 40 миллионов сингапурских долларов (30,14 миллиона долларов) была предоставлена Hewlett-Packard Enterprise (HPE) и будет включать систему с водяным охлаждением, предназначенную для тропического климата, такого как Сингапур.

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В заявлении HPE говорится, что национальные системы будут построены с использованием линейки продуктов Cray EX и оснащены почти 900 вычислительными узлами CPU и GPU, а также более 100 000 вычислительными ядрами. Он будет предлагать такие инструменты, как искусственный интеллект (ИИ) и глубокое машинное обучение, для оптимизации моделирования и симуляции, включая программное моделирование для квантовых вычислений.

Лим Кенг Хуи, исполнительный директор Института высокопроизводительных вычислений (IHPC), сказал: «Модернизированные суперкомпьютерные ресурсы позволят IHPC углубить исследования в критически важных инновационных областях, таких как экологическое моделирование и искусственный интеллект. Он также будет поддерживать новые исследования интеграции HPC-AI и квантовых вычислений для ускорения вычислительного моделирования».

В ноябре прошлого года NSCC подписал соглашение с японскими компаниями Riken and Rist, позволяющее исследователям Сингапура получить прямой доступ к суперкомпьютерной системе Fugaku. Партнерство с NSCC позволит сингапурским исследователям подключиться через выделенные оптоволоконные каналы со скоростью до 100 Гбит/с.

В настоящее время Fugaku это самый мощный суперкомпьютер в мире, японская система может похвастаться вычислительной мощностью 442 петафлопс, что почти в три раза мощнее своего ближайшего конкурента.