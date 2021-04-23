Мобильное приложение YouTube получает расширенный контроль качества видео
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YouTube - самое популярное в мире приложение для потоковой передачи видео, и многие из нас полагаются на него в получении ежедневной дозы новостей и развлечений. Однако не у всех одинаковые предпочтения или потребности при выборе качества потоковой передачи видео. Имея это в виду, YouTube развертывает более исчерпывающий набор элементов управления качеством потоковой передачи, который позволит вам адаптировать ваши впечатления от просмотра.
До сих пор у нас была только возможность индивидуально выбрать качество потоковой передачи или выбрать Авто, которое автоматически меняет качество в зависимости от скорости интернет-соединения. Новые элементы управления предлагают более детальный контроль и учитывают предпочтения гораздо более широкой аудитории с четырьмя вариантами в общей сложности.
Первый - это более высокое качество изображения, при котором используется больше трафика для обеспечения потока более высокого качества. YouTube не уточнил, но это, вероятно, будет обеспечивать 720p и выше. Но если у вас ограниченный трафик, вы можете выбрать второй вариант, «Экономия данных», который не требует пояснений.
Параметр « Авто» по-прежнему существует и будет динамически регулировать качество потоковой передачи в зависимости от пропускной способности. Наконец, есть опция Advanced, которая позволяет вам выбрать конкретное разрешение, в котором вы хотите воспроизводить видео. К сожалению, эту последнюю опцию нужно активировать для каждого видео индивидуально - вы не можете выбрать воспроизведение всех видео с определенным разрешением по умолчанию.
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Новые элементы управления потоковой передачей, похоже, доступны как для пользователей Android, так и для iOS. Если вы их еще не видите, попробуйте обновить приложение через Play Store.
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