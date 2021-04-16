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Samsung была одной из первых компаний, выпустивших складной смартфон, а которая активно пытается выводить на рынок все больше и больше таких устройств. Для этого компания экспериментировала с различными складными конструкциями.

В отчете LetsGoDigital со ссылкой на новый патент от Samsung утверждается, что южнокорейский гигант разрабатывает смартфон типа Galaxy Z Flip, который можно складывать в разные стороны - внутрь и наружу, тем самым устраняя потребность в большом экране на передней панели.

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Складывание устройства в другую сторону дает доступ к большому экрану как спереди, так и сзади. Кроме того, телефоном можно пользоваться в полностью открытом положении, после чего можно использовать весь гибкий экран. На передней панели телефона есть камера с двумя отверстиями. Поскольку вспышку нельзя использовать на устройстве из соображений безопасности, компания решила включить подсветку дисплея в качестве временного решения проблемы со вспышкой. Интересно, что телефон будет оснащен датчиком отпечатков пальцев на дисплее, который, если окажется, что это правда, будет впервые для складного смартфона. В настоящее время нет складных устройств со сканером отпечатков пальцев под дисплеем.

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Обратите внимание, что это патент от Samsung, и есть вероятность, что компания не планирует запускать такое устройство в ближайшее время. Тем не менее, компания работает над несколькими складными смартфонами, включая Z Flip (5G), Z Flip 3 и Z Fold 3, которые будут выпущены в конце этого года.