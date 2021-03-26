На хакерском форуме продаются данные о 7,3 млн голландских автовладельцев
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RDC, голландская компания, предоставляющая услуги гаража и технического обслуживания голландским автовладельцам, подтвердила утечку данных ранее сегодня после того, как личные данные и данные об автомобилях миллионов голландских автовладельцев были выставлены на продажу на одном из хакерских форумов. Данные включают в себя детали, которые можно использовать для идентификации владельцев автомобилей, их домов и типа автомобиля. Сюда входят такие данные, как имена (компании / лица), домашние адреса, адреса электронной почты, номера телефонов, даты рождения, а также регистрационные номера транспортных средств, марки и модели автомобилей и номерные знаки.
Голландская телекомпания NOS, которая подтвердила подлинность данных из местных источников и взаимодействовала с продавцом, сообщила, что весь пакет продается за 35 000 долларов. Злоумышленник, стоящий за объявлением на форуме, утверждает, что владеет базой данных RDC с 7,3 миллионами записей; 2,3 миллиона из которых имеют адреса электронной почты, что позволяет покупателям запускать фишинговые и спам-операции против жертв.
Однако эксперты по безопасности предупреждают, что самая большая опасность исходит не от операторов рассылки спама, а от банд угонщиков автомобилей. Эти данные являются благом для угонщиков автомобилей, которые могут использовать их для обнаружения дорогих автомобилей в Нидерландах.
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В заявлении, опубликованном сегодня на веб-сайте, RDC подтвердила инцидент и сообщила, что на основе расследования злоумышленники, похоже, получили доступ примерно к 60% записей клиентов. RDC заявила, что не знала о взломе до того, как данные были опубликованы в Интернете. Голландская компания также заявила, что уже уведомила власти о взломе и наняла охранную фирму Fox-IT для расследования инцидента.
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