Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

SK Hynix планирует выпускать 600-слойную память DRAM на базе 3D NAND и EUV

SK Hynix демонстрирует свою концептуальную технологическую дорожную карту
[ ] для раздела Блоги
+
Ситилинк снижает цены на RTX 3060
<b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке
RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

В понедельник руководители SK Hynix выступили с речью на Международном симпозиуме по физике отказов (IRPS) IEEE, где они поделились своим видением среднесрочных и долгосрочных технологических целей компании. SK Hynix считает, что сможет продолжить наращивание емкости своих чипов 3D NAND за счет увеличения количества слоев до более чем 600. Более того, компания уверена, что сможет масштабировать технологии DRAM ниже 10 нм с помощью литографии в крайнем ультрафиолете (EUV). В конечном итоге SK Hynix хочет объединить память и логику в одном устройстве для решения возникающих рабочих нагрузок.

«Мы совершенствуем материалы и конструктивные структуры для технического развития в каждой области DRAM и NAND и решаем проблемы надежности шаг за шагом», - сказал Сеок-Хи Ли, генеральный директор SK Hynix. «Если платформа будет успешно модернизирована на основе этого, можно достичь процесса DRAM ниже 10 нм и в будущем сложить более 600 слоев NAND».

анонсы и реклама
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU
RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU
XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Топовая водянка от XPG уже в продаже
RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Всего несколько лет назад компания считала, что может масштабировать 3D NAND до ~ 500 слоев, но теперь уверена, что в долгосрочной перспективе сможет масштабировать ее даже за пределы 600 слоев. Увеличивая количество слоев, SK Hynix (и другие производители 3D NAND) должны будут делать слои тоньше, ячейки NAND - меньше, а также вводить новые диэлектрические материалы для поддержания однородных электрических зарядов, тем самым сохраняя надежность. Компания уже входит в число лидеров в области осаждения атомных слоев, поэтому одной из ее следующих целей является внедрение технологии травления контактов с высоким соотношением сторон (A/R) (HARC). Кроме того, для 600+ слоев, вероятно, придется научиться укладывать несколько пластин в стопку.

Как и Samsung Semiconductor, и в отличие от Micron Technology, SK Hynix считает, что внедрение EUV-литографии - это самый простой способ сохранить производительность DRAM, увеличивая при этом емкость микросхем памяти и контролируя их энергопотребление. Поскольку будущие продукты памяти должны будут сочетать высокую производительность, большую емкость и ограниченное энергопотребление, передовые производственные технологии станут еще более важными. Для успешного внедрения EUV SK Hynix разрабатывает новые материалы и фоторезисты для стабильного формирования EUV-рисунка и устранения дефектов. Кроме того, компания стремится усовершенствовать структуру ячеек при сохранении ее емкости за счет использования более тонких диэлектриков, изготовленных из материалов с высокой диэлектрической проницаемостью.

реклама

Примечательно, что SK Hynix также ищет способы уменьшить сопротивление «металла для межсоединений», что является показателем того, что размеры транзисторов DRAM стали настолько малы, что их контакты вот-вот станут узким местом. С EUV транзисторы будут уменьшаться в размерах, увеличивать производительность и уменьшать свою мощность, поэтому контактное сопротивление действительно станет узким местом где-то при 10 нм или ниже. Производители логики решили эту проблему по-разному: Intel решила использовать кобальт вместо вольфрама, тогда как TSMC и Samsung Foundry перешли на процесс селективного осаждения вольфрама. SK Hynix не стал подробно рассказывать о своем способе борьбы с контактным сопротивлением, а только сказали, что ищет «электроды и изоляционные материалы следующего поколения и внедряет новые процессы».

SK Hynix не только ускоряет работу DRAM и увеличивает ее емкость, но и стремится к объединению памяти и логики. В настоящее время передовые процессоры для суперкомпьютеров используют память с высокой пропускной способностью (HBM), которая подключается к ним с помощью промежуточного устройства. SK Hynix называет эту концепцию PNM (обработка ближней памяти). SK Hynix утверждает, что следующим шагом является PIM (обработка в памяти) с процессором и памятью, существующими в одном пакете, тогда как в конечном итоге компания рассматривает CIM (вычисления в памяти), где ЦП и память интегрированы в единый пакет.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
18
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Strix G17 (G713)
12
Call of Duty: Black Ops Cold War – тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
11
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 Patriot Viper Steel RGB PVSR432G360C0K объемом 32 Гбайт
38
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE
7
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & Radeon RX 5700 XT VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super
16
Обзор игровой клавиатуры ASUS TUF Gaming K3
24
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS GeForce GTX 1080
16
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT
105

Интересные материалы

Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2021
15 марта 2021 63
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT
17 марта 2021 105
Обзор игровой клавиатуры ASUS TUF Gaming K3
18 марта 2021 24
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 Patriot Viper Steel RGB PVSR432G360C0K объемом 32 Гбайт
20 марта 2021 38
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio
13 марта 2021 25
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero: Темный король
12 марта 2021 90

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Названы 50 актуальных смартфонов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 13 в 2021 году
2
Более 20 смартфонов Xiaomi получили новую версию MIUI 12.5
1
Жителю Украины удалось превратить "Запорожец" в электрокар
41
В официальном магазине HP в США системник с GeForce 3070 стоит на 600$ дешевле одной видеокарты в РФ
44
Представлен доступный флагман Xiaomi POCO F3 – Snapdragon 870, NFC и 120-Гц дисплей OLED за 349 евро
4
На смартфонах Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Mi 9T и других найдены критические ошибки прошивки MIUI 12
14
NVIDIA выпустит майнинг-ускоритель с хешрейтом двух RTX 3090 и ценой $3000 — данные инсайдера
43
Процессорные части чипа Xbox Series X и APU AMD семейства Renoir оказались практически одинаковыми
7
Курс криптовалюты Conflux CFX вырос на 50% за неделю, ощутимо подняв доходность майнинга на RTX 3060
26
На некоторых турецких биржах Биктоин подорожал до 100 000 долларов
17
Видеокарты GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti появятся к началу лета
41
Более 60% геймеров Steam имеют бюджетные видеокарты, что может отдалить появление Next Gen игр
138
Samsung Galaxy S20 Ultra вновь подешевел – сбалансированный флагман 2020 года по самой низкой цене
+
Core i7-11700K так и не смог догнать Ryzen 7 5800X даже со свежей версией микрокода — тест io-tech
66
Radeon RX 6700 XT и RX 5700 XT сравнили по IPC - игровые тесты на одинаковой частоте 1,8 ГГц
38
Виртуальные заглушки помогут майнерам преодолеть ограничения видеокарт
18
Обнародованы системные требования Tom Clancy’s Rainbow Six Parasite
4
NVIDIA готовит самую мощную в мире майнерскую карту CMP 220HX, приносящую 20$ в день при цене 3000$
21
Assassin’s Creed Valhalla: разработчики вырезали контент для исправления вылетов
4
Battlefield 6: Игру могут показать уже в мае
18

Популярные статьи

Про удачу в майнинге
70
Разрешение 4K «забуксовало» или 6 причин, по которым Full HD монитора вам хватит еще надолго
208
Анализ процессорозависимости видеокарт AMD и Nvidia в DirectX 12 играх
208
Call of Duty: Black Ops Cold War – тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
11
Torchlight III: моя вторая попытка пройти игру
10
Тестирование кучи термопасты с Алиэкспресс - дорогие, дешевые, эффективные, никакие, серые, белые
66
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Strix G17 (G713)
12
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
18
Сравнение 6700XT и 5700XT от Hardware Unboxed
1

Сейчас обсуждают

Himis
20:33
Мразетв@pb
Как я улучшил звучание колонок с помощью накладок из FixPrice
R2R
20:30
"Ряд источников утверждает, что Bethesda Game Studios может уже в конце 2021 года выпустить космическую RPG Starfield. После нее, по логике вещей, студия бросит все силы на разработку The Elder Scroll...
Элементы выживания и магия рун — новые слухи про The Elder Scrolls 6
Наиль Авазов
20:29
Открыл тестовый отрезок из статьи Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint 7 авг. 2020 г. на видео core i7-8700k c 2080super тесты вообще другого железа.У автора кроме екселя похоже ничего нет в наличии.
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
Daimler
20:29
Тоесть я высказал свою точку зрения что биткоин это игра с нулевой суммой, привел аргументы и обьяснения почему я так считаю. Вы в ответ просто изрыгнули текст в духе "вы ничего не понимаете, я знаю л...
Акции майнинговых компаний приносят больше дохода, чем сами криптовалюты Bitcoin и Ethereum
vurdalakec
20:28
Титанический труд.
Тестирование кучи термопасты с Алиэкспресс - дорогие, дешевые, эффективные, никакие, серые, белые
Владимир Гнедышев
20:28
Не поможет.
NVIDIA выпустит майнинг-ускоритель с хешрейтом двух RTX 3090 и ценой $3000 — данные инсайдера
Владимир Гнедышев
20:28
А при чем тут Россия? Если карта будет стоить 5000-6000€, то она будет столько стоить по всему миру.
NVIDIA выпустит майнинг-ускоритель с хешрейтом двух RTX 3090 и ценой $3000 — данные инсайдера
warmuza
20:27
Этому высеру место в новостях, но никак не в статьях.
Сравнение 6700XT и 5700XT от Hardware Unboxed
Ry Zen
20:27
Сколько слоев сусального золота клал? При достаточном количестве слоев, оно не может быть внизу списка.
Тестирование кучи термопасты с Алиэкспресс - дорогие, дешевые, эффективные, никакие, серые, белые
Lamerusha Lat
20:26
На 144 Гц и аккуме 4500 мА/ч будет разряжаться моментально.
Xiaomi Black Shark 4 и 4 Pro поставляются с быстрой зарядкой 120 Вт и частотой обновления 144 Гц
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем