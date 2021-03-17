YouTube тестирует инструмент, который проверяет нарушение авторских прав во время загрузки
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YouTube начал тестирование системы, которая проверяет возможные нарушения авторских прав при загрузке видео. Согласно снимку экрана, предоставленному консультантом по социальным сетям Мэттом Наваррой (через разработчиков XDA), инструмент проверяет видео на «любые проблемы с авторским правом, которые могут ограничить его видимость». В нем отмечается, что пользователь может решать проблемы, возникающие до публикации видео.
Предположительно, инструмент использует систему Content ID YouTube, которая контролирует службу на предмет нарушений авторских прав. Правообладатели, обнаружившие нарушения с помощью Content ID, могут заблокировать просмотр видео, монетизировать его сами или отслеживать статистику просмотров. YouTube также может блокировать каналы за нарушение авторских прав.
Даже если эта система не обнаружит никаких проблем, владельцы авторских прав могут вручную подать иск о нарушении прав после того, как видео будет опубликовано. Тем не менее, это может помочь защитить пользователей от случайных нарушений или от необходимости справляться с жалобами за нарушение авторских прав. Это, вероятно, также уменьшит количество случаев пиратства на YouTube.
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