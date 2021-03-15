Остановка завода Samsung в Остине приведет к повышению цен на SSD
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Приостановка завода Samsung в Остине, из-за отключения электричества, приведет к увеличению цен на твердотельные накопители (SSD), сообщает исследовательская компания TrendForce.
По заявлению компании, цены на SSD для клиентов во втором квартале вырастут на 3–8% по сравнению с первым кварталом. Рост цен вызван нехваткой микросхем контроллеров. Цены на микросхемы контроллеров растут с 2020 года из-за нехватки производственных мощностей TSMC и UMC. Компании, занимающиеся твердотельными накопителями, получают свои микросхемы контроллеров от таких поставщиков, как Samsung Electronics, SK Hynix, Python и Silicon Motion. Последние два производят микросхемы через литейные компании, такие как TSMC.
Завод в Остине занимается производством собственных микросхем Samsung - 10% мощности используется для производства контроллеров, используемых в твердотельных накопителях Samsung.
Большинство микросхем контроллеров, производимых в Samsung Austin, предназначены для твердотельных накопителей, поставляемых OEM-производителям ПК. В частности, ожидается, что этот инцидент напрямую затронет продукты Samsung на базе 128-слойной флэш-памяти NAND. Производители твердотельных накопителей будут вынуждены продлить сроки выполнения заказов на твердотельные накопители, что приведет к повышению цен во втором квартале, заявили в компании.
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