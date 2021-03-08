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Европейская комиссия (ЕК) спокойно одобрила сделку, не применяя никаких условий к слиянию. Она пришла к выводу, что предстоящий выкуп не вызовет проблем с конкуренцией на рынках разработки и распространения игрового оборудования и программного обеспечения. Решение было принято после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила регистрацию сделки Microsoft в форме уведомления о вступлении в силу, опубликованного 4 марта.

Теперь Microsoft будет иметь возможность завершить приобретение, которое объединит обширный игровой портфель ZeniMax, включая известные студии id, Arkane и вышеупомянутую Bethesda, под эгидой Xbox. В своем первоначальном заявлении Microsoft заявила, что ожидает закрытия сделки во второй половине 2021 финансового года, то есть к 30 июня. Производитель Xbox уже подтвердил, что игры Bethesda перейдут в подписку Game Pass в ближайшие месяцы.

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Сделка Microsoft-ZeniMax является одной из множества крупных игровых сделок, о которых было объявлено в этом году, когда наступает эра консолей следующего поколения, и производители и разработчики наращивают свои услуги по подписке. EA недавно приобрела компанию Codemasters, специализирующуюся на гоночных играх, после чего Epic Games объявила о приобретении Tonic Games Group, компании-учредителя студии Mediatonic Fall Guys. Перед этим Nintendo сообщила, что согласилась купить Next Level Games, разработчика серии Luigi's Mansion.