Приобретение Microsoft ZeniMax за 7,5 млрд долларов одобрено регулирующими органами США и ЕС
реклама
Европейская комиссия (ЕК) спокойно одобрила сделку, не применяя никаких условий к слиянию. Она пришла к выводу, что предстоящий выкуп не вызовет проблем с конкуренцией на рынках разработки и распространения игрового оборудования и программного обеспечения. Решение было принято после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила регистрацию сделки Microsoft в форме уведомления о вступлении в силу, опубликованного 4 марта.
Теперь Microsoft будет иметь возможность завершить приобретение, которое объединит обширный игровой портфель ZeniMax, включая известные студии id, Arkane и вышеупомянутую Bethesda, под эгидой Xbox. В своем первоначальном заявлении Microsoft заявила, что ожидает закрытия сделки во второй половине 2021 финансового года, то есть к 30 июня. Производитель Xbox уже подтвердил, что игры Bethesda перейдут в подписку Game Pass в ближайшие месяцы.
Сделка Microsoft-ZeniMax является одной из множества крупных игровых сделок, о которых было объявлено в этом году, когда наступает эра консолей следующего поколения, и производители и разработчики наращивают свои услуги по подписке. EA недавно приобрела компанию Codemasters, специализирующуюся на гоночных играх, после чего Epic Games объявила о приобретении Tonic Games Group, компании-учредителя студии Mediatonic Fall Guys. Перед этим Nintendo сообщила, что согласилась купить Next Level Games, разработчика серии Luigi's Mansion.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила