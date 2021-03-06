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На этой неделе лаборатория в Университете Аризоны начала производство шестого из семи основных зеркальных сегментов Гигантского Магелланова телескопа (GMT).

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1 марта лаборатория начала нагрев стекловаренной печи до 1165 градусов Цельсия для так называемого ротационного литья. На изготовление формы ушло около четырех месяцев, а на заполнение формы 90 тоннами редкого боросиликатного стекла ушло девять часов.

Начиная с этой пятницы, печь будет вращаться со скоростью около пяти оборотов в минуту. Под действием температуры и центробежной силы, стекло растекается по форме и образует изогнутую поверхность, и в конце концов превращается в 8,4-метровое зеркало. Затем оно перейдет на месячный процесс «отжига», и печь будет медленно останавливаться по мере охлаждения стекла. Это делается для того, чтобы зеркало остывало равномерно, чтобы конечный продукт был максимально безупречным. Наконец, потребуется полтора месяца, чтобы остыть до комнатной температуры и начать долгий процесс полировки.

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На изготовление одного стекла требуется около четырех лет. В 2019 году университет завершил работу второго зеркала. После завершения телескоп станет крупнейшим в мире наземным оптическим телескопом, способным снимать изображения в 10 раз более четкие, чем те, что были получены космическим телескопом Хаббл.