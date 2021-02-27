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Хотя Nvidia и AMD недавно выпустили ряд новых продуктов с графическими процессорами, глобальная нехватка микросхем по-прежнему не сокращается, а недавно выпущенная видеокарта RTX 3060 все еще остается в дефиците. Аналитики JPMorgan Chase заявили сегодня, что текущая ситуация с нехваткой графических процессоров может сохраниться до 2022 года.

Аналитик JPMorgan Chase Харлан Сур сказал в интервью, что текущий мировой спрос на чипы на 10-30% превышает производственные мощности. Требуется 3-4 квартала, чтобы увеличить производственные мощности. Отладка транспортировки, упаковки и производства займут еще 1-2 квартала, поэтому на конечном потребителе это скажется через 1 год.

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Поскольку влияние нового коронавируса в различных регионах мира постепенно снижается, а экономика восстанавливается, спрос на чипы на рынке в 2021 году будет еще больше увеличиваться. СМИ сообщили, что Gigabyte, Asus, MSI и другие производители отправили видеокарты RTX 3080 в страны Юго-Восточной Азии менее чем в 20 контейнерах в этом месяце. А в феврале планируется отгрузить RTX 3080 в материковый Китай в 100 контейнерах.

TSMC ранее решила инвестировать 28 миллиардов долларов США в расширение фабрики и увеличение производственных мощностей, но на строительство нового завода уйдут месяцы. Хотя производственные мощности чипов GPU увеличатся, спрос на майнинг цифровых валют, таких как биткойн, по-прежнему не позволяет геймерам покупать видеокарты по разумным ценам.