Samsung предложила покупателям 100 дней, чтобы опробовать Galaxy Z Fold 2 или Galaxy Z Flip 5G
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Samsung дает вам возможность выяснить, подходят ли вам его складные телефоны, увеличив срок их возврата до трех месяцев. Технический гигант запустил программу «Купи и попробуй» для Galaxy Z Flip 5G и Galaxy Z Fold 2 5G, которая дает вам 100 дней вместо 15, чтобы решить, хотите ли вы сохранить или вернуть устройства. Конечно, вам придется сначала купить телефоны, чтобы заполучить их, но их цены, по крайней мере, сейчас немного ниже, чем при запуске. Книжный Z Fold 2 обойдется вам как минимум в 1450 долларов, тогда как Z Flip 5G раскладного типа недавно снизился в цене и теперь имеет стартовую цену в 1200 долларов до обмена.
Оба телефона в прошлом году продавались неплохо, несмотря на пандемию. В отчете о доходах компании за третий квартал 2020 года, указано, что его мобильные продажи выросли на 51 процентов по сравнению с тем же периодом в 2019 году в связи с запуском флагманских устройств, которые включают Z Fold 2. Тем не менее, тот факт, что Samsung впервые предлагает подобную программу для мобильных устройств означает, что компания прилагает усилия, чтобы продавать свои складные устройства в больших количествах. В конце концов, это не самые дешевые телефоны для покупки, и начальные проблемы компании с первым Z Fold все еще могут отпугивать потенциальных клиентов от инвестиций.
Вы можете воспользоваться программой «Купи и попробуй» от Samsung на официальном сайте только до 1 апреля.
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