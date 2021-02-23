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Пока ни одна из компаний официально не объявила об этом. Но теперь появился новый слух о том, что этот нестандартный чип может скоро появиться. Согласно отчету SamMobile, новый слух, возродил надежду на предстоящий запуск специального чипа с графическим процессором AMD. Согласно популярному информатору Ice Universe, южнокорейский технологический гигант, по всей видимости, планирует продемонстрировать специальный графический процессор, разработанный совместно с AMD в июне 2021 года. Кроме того, примерно в это же время компания раскроет технические детали и характеристики нового чипа.

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Ранее сообщалось, что Samsung может представить свои новые чипсеты Exynos с новыми графическими процессорами AMD где-то во втором или третьем квартале этого года. Таким образом, новый слух согласуется с тем, что было известно до настоящего времени, и, вероятно, станет важной частью его предстоящей флагманской линейки продуктов. Правда, в какой серии появятся новые чипы, пока неизвестно. Это может быть серия Galaxy Note 21 или Galaxy Z Fold 3, в то время как слухи также указывают на запуск линейки Galaxy S22 в 2022 году.



