Для удовлетворения спроса на 5 нм чипы TSMC направляет дополнительно 1000 сотрудников на завод
реклама
Таким образом, директива правительства США, запрещающая всем компаниям, использующим американские технологии, поставлять компоненты в Huawei, должна была повлиять на доход TSMC. Однако это оказалось не так, поскольку у крупнейшего в мире контрактного завода по производству полупроводников оказалось более чем достаточно клиентов, и отсутствие Huawei не заметно.
В сообщении Asian Times намекает, что компания, для увеличения производства, планирует разместить более тысячи инженеров на своем заводе в Южном Тайваньском научном парке Тайнаня. Ожидается, что дополнительная рабочая сила приведет к увеличению производства 5 нм с 60 000-70 000 пластин в месяц до 120 000 пластин в месяц.
Большинство заказов TSMC относятся к 5-нм чипам, которые используются в новейших флагманских SoC, таких как Snapdragon 888. 5-нм чипы имеют большую плотность транзисторов и количество транзисторов, что обеспечивает им большую мощность и энергоэффективность по сравнению со старыми чипами. В настоящее время TSMC производит 5-нм чипы для Apple, MediaTek, AMD и Qualcomm. Последняя поставка 5-нм чипа для Huawei была в середине сентября 2020 года, после чего компания перестала принимать заказы от китайского технологического гиганта из-за эмбарго США.
Резкое увеличение заказов на 5-нм чипы привело к тому, что потеря Huawei не отразилась на доходах компании.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила