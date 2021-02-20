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Таким образом, директива правительства США, запрещающая всем компаниям, использующим американские технологии, поставлять компоненты в Huawei, должна была повлиять на доход TSMC. Однако это оказалось не так, поскольку у крупнейшего в мире контрактного завода по производству полупроводников оказалось более чем достаточно клиентов, и отсутствие Huawei не заметно.

В сообщении Asian Times намекает, что компания, для увеличения производства, планирует разместить более тысячи инженеров на своем заводе в Южном Тайваньском научном парке Тайнаня. Ожидается, что дополнительная рабочая сила приведет к увеличению производства 5 нм с 60 000-70 000 пластин в месяц до 120 000 пластин в месяц.

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Большинство заказов TSMC относятся к 5-нм чипам, которые используются в новейших флагманских SoC, таких как Snapdragon 888. 5-нм чипы имеют большую плотность транзисторов и количество транзисторов, что обеспечивает им большую мощность и энергоэффективность по сравнению со старыми чипами. В настоящее время TSMC производит 5-нм чипы для Apple, MediaTek, AMD и Qualcomm. Последняя поставка 5-нм чипа для Huawei была в середине сентября 2020 года, после чего компания перестала принимать заказы от китайского технологического гиганта из-за эмбарго США.

Резкое увеличение заказов на 5-нм чипы привело к тому, что потеря Huawei не отразилась на доходах компании.