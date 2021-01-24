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Это будет приключенческий боевик с элементами градостроительства и RPG. В этой игре игрокам предстоит играть за классического Робин Гуда и сражаться против тирании. Трейлер игры знакомит нас проектом и механикой. Если судить по названию, то Builders Of Sherwood будет поддерживать трассировку лучей.





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Для начала Робину предстоит построить свой лесной лагерь. Для этого нужно будет найти в большом Шервудском лесу самое стратегически важное место. Затем, станет необходимость, обеспечить жителей лагеря хорошими условиями жизни, одеждой, оружием и снаряжением. Далее, игрокам необходимо будет развивать охрану лагеря, вести дела с гильдиями, торговцами и фермерами. В игре будет много способов разбогатеть. Например, можно устроить засаду на королевский конвой или напасть на людей шерифа, вести дела с разбойниками. Также в игре будут и знаменитые подельники Робин Гуда – Маленький Джон, брат Тук и другие.

Разработчики не уточнили когда выйдет Robin Hood: Builders Of Sherwood, но страницу в Steam уже запустили. И к сожалению русский язык пока не заявлен даже в виде субтитров.