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Limited Run Games объявила об ограниченном тираже физических копий игры Scott Pilgrim vs the World

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Limited Run Games объявила о выпуске ограниченного тиража физических копий игры Scott Pilgrim vs the World: The Game - Complete Edition, по просьбам многочисленных фанатов.

Стандартная версия для Switch / PS4 в штучной упаковке продается по цене 34,99 доллара США и включает в себя полноцветный буклет с инструкциями и двустороннюю обложку, одна сторона которой оформлена в стиле Sonic Adventure. Limited Run заявила, что копии для Xbox One появятся позже.

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Коробочный вариант игры в ретро-стиле (напоминающий игровые футляры Sega Genesis) стоит 54,99 доллара. Он имеет двусторонние крышки и в его набор входит:

  • Наклейка с изображением арта из игры
  • Физический компакт-диск с саундтреком с музыкой Anamanaguchi
  • Памятный билет на концерт The Clash at Demonhead
  • Карта мира

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Для настоящих рок-звезд в специальное издание KO Edition за 139,99 долларов с игрой входит жесткий дорожный чемодан премиум-класса, который при открытии содержит всплывающие фигурки Скотта и Sex Bob-omb во время концерта - в комплекте с подсветкой и звуками, включая музыку Anamanaguchi  (группа, написавшая саундтрек к игре). KO Edition также включает:

  • Памятный билет на концерт The Clash at Demonhead
  • Кейс-раскладушка Deluxe Classic Edition с двусторонней крышкой.
  • Гайд по игре
  • CD и кассета оригинального саундтрек от Anamanaguchi
  • Полноразмерные деревянные барабанные палочки с изображением игрового арта
  • Три гитарных медиатора Sex Bob-omb (по одному легкому, среднему и тяжелому)
  • Значок Скотт Пилигрим
  • Набор коллекционных карточек Evil-Exes
  • Два листа наклеек с изображениями из игры

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Вы можете посетить веб - сайт Limited Run Games, чтобы узнать больше и добавить страницу в закладки, чтобы не пропустить  15-е число.

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Scott Pilgrim vs The World: The Game - Complete Edition - это переиздание всеми любимого жанра beat 'em up 2010 года, основанного на популярном одноименном комиксе и фильме. Игра включает в себя базовую игру, а также все ее DLC, такие как наборы персонажей Knives Chau / Wallace Wells и режимы Dodgeball / Battle Royal.  Игра выйдет 14 января для PlayStation 4, Xbox One, Switch, Stadia и ПК.

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