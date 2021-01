Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Limited Run Games объявила о выпуске ограниченного тиража физических копий игры Scott Pilgrim vs the World: The Game - Complete Edition, по просьбам многочисленных фанатов.

Стандартная версия для Switch / PS4 в штучной упаковке продается по цене 34,99 доллара США и включает в себя полноцветный буклет с инструкциями и двустороннюю обложку, одна сторона которой оформлена в стиле Sonic Adventure. Limited Run заявила, что копии для Xbox One появятся позже.

Коробочный вариант игры в ретро-стиле (напоминающий игровые футляры Sega Genesis) стоит 54,99 доллара. Он имеет двусторонние крышки и в его набор входит:

Наклейка с изображением арта из игры

Физический компакт-диск с саундтреком с музыкой Anamanaguchi

Памятный билет на концерт The Clash at Demonhead

Карта мира

Для настоящих рок-звезд в специальное издание KO Edition за 139,99 долларов с игрой входит жесткий дорожный чемодан премиум-класса, который при открытии содержит всплывающие фигурки Скотта и Sex Bob-omb во время концерта - в комплекте с подсветкой и звуками, включая музыку Anamanaguchi (группа, написавшая саундтрек к игре). KO Edition также включает:

Памятный билет на концерт The Clash at Demonhead

Кейс-раскладушка Deluxe Classic Edition с двусторонней крышкой.

Гайд по игре

CD и кассета оригинального саундтрек от Anamanaguchi

Полноразмерные деревянные барабанные палочки с изображением игрового арта

Три гитарных медиатора Sex Bob-omb (по одному легкому, среднему и тяжелому)

Значок Скотт Пилигрим

Набор коллекционных карточек Evil-Exes

Два листа наклеек с изображениями из игры

Вы можете посетить веб - сайт Limited Run Games, чтобы узнать больше и добавить страницу в закладки, чтобы не пропустить 15-е число.

Scott Pilgrim vs The World: The Game - Complete Edition - это переиздание всеми любимого жанра beat 'em up 2010 года, основанного на популярном одноименном комиксе и фильме. Игра включает в себя базовую игру, а также все ее DLC, такие как наборы персонажей Knives Chau / Wallace Wells и режимы Dodgeball / Battle Royal. Игра выйдет 14 января для PlayStation 4, Xbox One, Switch, Stadia и ПК.