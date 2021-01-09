Limited Run Games объявила об ограниченном тираже физических копий игры Scott Pilgrim vs the World
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Limited Run Games объявила о выпуске ограниченного тиража физических копий игры Scott Pilgrim vs the World: The Game - Complete Edition, по просьбам многочисленных фанатов.
Стандартная версия для Switch / PS4 в штучной упаковке продается по цене 34,99 доллара США и включает в себя полноцветный буклет с инструкциями и двустороннюю обложку, одна сторона которой оформлена в стиле Sonic Adventure. Limited Run заявила, что копии для Xbox One появятся позже.
Коробочный вариант игры в ретро-стиле (напоминающий игровые футляры Sega Genesis) стоит 54,99 доллара. Он имеет двусторонние крышки и в его набор входит:
- Наклейка с изображением арта из игры
- Физический компакт-диск с саундтреком с музыкой Anamanaguchi
- Памятный билет на концерт The Clash at Demonhead
- Карта мира
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Для настоящих рок-звезд в специальное издание KO Edition за 139,99 долларов с игрой входит жесткий дорожный чемодан премиум-класса, который при открытии содержит всплывающие фигурки Скотта и Sex Bob-omb во время концерта - в комплекте с подсветкой и звуками, включая музыку Anamanaguchi (группа, написавшая саундтрек к игре). KO Edition также включает:
- Памятный билет на концерт The Clash at Demonhead
- Кейс-раскладушка Deluxe Classic Edition с двусторонней крышкой.
- Гайд по игре
- CD и кассета оригинального саундтрек от Anamanaguchi
- Полноразмерные деревянные барабанные палочки с изображением игрового арта
- Три гитарных медиатора Sex Bob-omb (по одному легкому, среднему и тяжелому)
- Значок Скотт Пилигрим
- Набор коллекционных карточек Evil-Exes
- Два листа наклеек с изображениями из игры
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Вы можете посетить веб - сайт Limited Run Games, чтобы узнать больше и добавить страницу в закладки, чтобы не пропустить 15-е число.
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Scott Pilgrim vs The World: The Game - Complete Edition - это переиздание всеми любимого жанра beat 'em up 2010 года, основанного на популярном одноименном комиксе и фильме. Игра включает в себя базовую игру, а также все ее DLC, такие как наборы персонажей Knives Chau / Wallace Wells и режимы Dodgeball / Battle Royal. Игра выйдет 14 января для PlayStation 4, Xbox One, Switch, Stadia и ПК.
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