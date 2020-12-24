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Твердотельный накопитель Spectrix S20G PCIe 3.0, совместимый с NVMe 1.3, емкостью 500 ГБ и 1 ТБ, имеет максимальную скорость последовательного чтения / записи 2500/1800 Мбит / с. Благодаря использованию кэша SLC и HMB (буфера памяти хоста) этот накопитель способен выполнять до 160 / 190K максимальных операций ввода-вывода в секунду при произвольном чтении / записи 4K.

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Изящный и стильный Spectrix S20G оснащен радиатором с X-образной RGB-подсветкой, которую можно настроить с помощью программного обеспечения RGB.

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Благодаря технологии LDPC (Low-Density Parity-Check) для исправления большинства ошибок, обнаруживаемых во время работы SSD, Spectrix S20G имеет номинальное время наработки на отказ 2 млн часов, в то время как TBW установлен на 300 ТБ для дисков 500 ГБ и 600 ТБ для дисков 1 ТБ. Кроме того, он имеет шифрование AES 256 для «обеспечения безопасности и целостности данных».

Накопитель XPG Spectrix S20G проходит тщательный отбор, тестирование и сертификацию, чтобы убедиться, что накопитель будет правильно работать после установки. На этот SSD предоставляется 5-летняя гарантия. Информация о ценах и доступности пока не разглашается.

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