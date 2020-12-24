XPG выпускает твердотельный накопитель Spectrix S20G PCIe 3.0 с RGB-подсветкой
реклама
Твердотельный накопитель Spectrix S20G PCIe 3.0, совместимый с NVMe 1.3, емкостью 500 ГБ и 1 ТБ, имеет максимальную скорость последовательного чтения / записи 2500/1800 Мбит / с. Благодаря использованию кэша SLC и HMB (буфера памяти хоста) этот накопитель способен выполнять до 160 / 190K максимальных операций ввода-вывода в секунду при произвольном чтении / записи 4K.
Изящный и стильный Spectrix S20G оснащен радиатором с X-образной RGB-подсветкой, которую можно настроить с помощью программного обеспечения RGB.
реклама
Благодаря технологии LDPC (Low-Density Parity-Check) для исправления большинства ошибок, обнаруживаемых во время работы SSD, Spectrix S20G имеет номинальное время наработки на отказ 2 млн часов, в то время как TBW установлен на 300 ТБ для дисков 500 ГБ и 600 ТБ для дисков 1 ТБ. Кроме того, он имеет шифрование AES 256 для «обеспечения безопасности и целостности данных».
Накопитель XPG Spectrix S20G проходит тщательный отбор, тестирование и сертификацию, чтобы убедиться, что накопитель будет правильно работать после установки. На этот SSD предоставляется 5-летняя гарантия. Информация о ценах и доступности пока не разглашается.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила