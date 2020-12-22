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«Мы уважаем команды и игроков, которые хотят играть в кооперативном режиме. Но также мы по-прежнему позволяем одиночным игрокам получать от игры полезный опыт. В обоих режимах игры есть свои преимущества», - продолжил директор по дизайну. «Если вы пойдете туда один, вы получите 100% опыта, зато играя в команде вы можете разделиться и выполнять несколько дел одновременно. "

«Я думаю, что в будущем мы добавим больше элемента для одиночной игры в [GTA Online]», - заключил Бутчард. Это, безусловно, хорошая новость для игроков GTA Online, которые хотят принять грандиозные вызовы, такие как одиночное ограбление Cayo Perico, и продолжать участвовать в будущем контенте игры.

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Ограбление Cayo Perico появилось в GTA Online только на прошлой неделе с новым обновлением. Ограбление на самом деле является самым большим обновлением онлайн-игры Rockstar, в котором главная роль принадлежит новой миссии в совершенно новом месте, с новыми транспортными средствами и оружием, и полностью переработанными радиостанции GTA Online. А также на далеком тропическом острове вас ждет новый ночной VIP клуб.