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Заявление Valve о собственном игровом дистрибутиве Linux стало поворотным моментом, который заставил издателей игр встать и признать наличие платформы с открытым исходным кодом. Вскоре игры начали появляться, и теперь даже крупные игровые студии с гордостью демонстрируют совместимость своих популярных игр с пингвином. Благодаря таким инициативам, как Proton, пользователи Linux получают достойный игровой процесс даже в играх, разработанных только для Windows.

Еще до того, как Valve начала действовать, флагманами игр на Linux были WINE, а также игровые платформы, такие как Lutris, которые полагаются на свое сильное сообщество для создания сотен игр на Linux, и качественные драйверы с открытым исходным кодом от таких поставщиков, как AMD.

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Благодаря всем этим инициативам операционная система с открытым исходным кодом не только зарекомендовала себя как очень способная игровая платформа, но даже иногда способная превзойти Windows.

И вот некоторые из лучших игровых дистрибутивов:

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1. ОС Drauger

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ОС Drauger описывает себя как игровую ОС Linux для настольных ПК. Дистрибутив основан на выпусках Ubuntu LTS, а текущая версия 7.5.1 находится поверх Ubuntu 20.04 LTS. Однако вместо того, чтобы выбирать ядро из Ubuntu, Drauger использует ядро Linux.

Разработчики скомпилировали ядро с включенной низкой задержкой, а также изменили частоту планирования с 250 Гц на 1000 Гц. Благодаря этим изменениям геймеры должны ощутить более высокую частоту кадров, уменьшение разрывов экрана и, в целом, лучшую производительность в игре.

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Дистрибутив устанавливает клиент Steam прямо при запуске среды Live. В дистрибутиве используется настроенная среда рабочего стола Xfce, и новые пользователи оценят учебное пособие в приветственном приложении, которое проведет их через краткий тур по новой среде.

Drauger утверждает, что поддерживает большинство контроллеров Xbox и Xbox360, а также некоторые контроллеры PlayStation. Дистрибутив также имеет несколько приложений и инструментов, установленных из коробки для улучшения игрового процесса, включая PlayOnLinux, WINE, Lutris, Steam и DXVK .

Дистрибутив поставляется с большим набором приложений, что означает, что вы можете использовать его как очень мощный настольный дистрибутив для обычных вычислительных задач. Фактически, для установки Drauger вам понадобится диск с объемом не менее 32 ГБ.

2. Ubuntu GamePack

Ubuntu GamePack от украинских разработчиков UALinux и очень похож на Drauger OS. Оба дистрибутива основаны на Ubuntu 20.04 LTS, хотя Ubuntu GamePack использует настроенную среду рабочего стола Gnome. Кроме того, помимо проприетарных кодеков и драйверов, Ubuntu GamePack также предоставляет несколько игровых платформ и инструментов, включая Steam, Lutris, PlayOnLinux и другие.

Однако с Ubuntu GamePack вы также получаете ограниченную по времени пробную версию CrossOver, проприетарного приложения для совместимости на основе WINE, которое вы можете использовать для запуска игр (и приложений) для Windows. Дистрибутив также включает эмулятор DOSBox для запуска игр DOS, а также ScummVM для запуска классических приключенческих и ролевых игр.

Изюминкой дистрибутива является набор оптимизаций, известный как GameMode, который настраивает установку, чтобы сделать ее более подходящей для игр. Дистрибутив также включает в себя целый набор обычных настольных приложений для повышения производительности, и позиционирует себя как очень настольный дистрибутив для геймеров. Он также выигрывает у Drauger за счет установщика Ubuntu Ubiquity.

3. GamerOS

Превратите свой компьютер в игровую консоль Steam

GamerOS, как вы, наверное, понимаете по названию, - это дистрибутив, предназначенный для игр. Но в отличие от некоторых аналогов, поддерживающих несколько игровых платформ, GamerOS фокусируется только на Steam.

Фактически, дистрибутив загружается прямо в новый режим Steam Big Picture, который представляет собой интерфейс, разработанный специально для использования с телевизорами. Новый режим предназначен для навигации с помощью контроллеров, поэтому GamerOS по умолчанию работает с контроллерами, хотя вы все равно можете использовать мышь и клавиатуру, если хотите.

GamerOS поддерживает Xbox 360, Xbox One, DualShock 3 и 4, Switch Pro, контроллеры Steam и некоторые другие. Он также включает в себя самодельный набор инструментов под названием Steam Tweaks, который помогает упростить настройку вашей игровой среды. Еще одной изюминкой дистрибутива является его поддержка игр, отличных от Steam, благодаря настраиваемой веб-службе Steam Buddy.

GamerOS основана на Arch Linux и разработана как единственная ОС на машине, поэтому вы не можете выполнить двойную загрузку. Это значительно упрощает установку, которая не требует вмешательства пользователя, кроме указания жесткого диска, на который вы хотите ее установить. GamerOS загрузит свежий образ дистрибутива во время установки, поэтому убедитесь, что у вас есть активное подключение к Интернету.

4. Fedora Games spin

Смысл существования Fedora Games - продемонстрировать лучшие игры с открытым исходным кодом, доступные в репозиториях дистрибутива Fedora.

Дистрибутив распространяется в виде массивного образа размером 4,1 ГБ и полон всевозможных игр, от стратегий до шутеров и всего, что между ними.

Fedora Games использует среду рабочего стола Xfce, и разработчики выпускают новый выпуск каждый раз, когда Fedora выпускает крупный патч.

Хотя Fedora Games spin является очень мощным игровым дистрибутивом и работает так, как заявлено, ему не хватает ловкости, как у некоторых других игровых дистрибутивов, которые мы здесь описали. Во-первых, он не включает другие платформы, такие как Steam, или такие утилиты, как PlayonLinux или WINE, хотя все они могут быть установлены вручную.

5. Pop! _OS

Хорошая база для постройки игровой станции

Один из лучших вариантов для геймеров. Pop! OS основана на Ubuntu LTS и имеет собственный пользовательский интерфейс поверх Gnome, получивший название Pop Shell. В дистрибутиве есть все необходимое, чтобы пользователи могли формировать его в соответствии с их требованиями. Хотя дистрибутив не поставляется с какими-либо игровыми платформами, в отличие от других вариантов, вы можете легко установить как Steam, Lutris так и GameHub, из его магазина приложений. Кроме того, дистрибутив доступен в нескольких вариантах; стандартный образ и тот, который поставляется с предустановленным проприетарным драйвером Nvidia.

6. Lakka

Эмулируйте впечатляющее количество игровых консолей

Lakka - это облегченная версия Linux, которая может превратить ваш компьютер в приставку для ретро-игр. Он построен на основе ядра либретро и использует RetroArch в качестве интерфейса.

Lakka доступен как загрузочный USB-образ для ПК. Есть также версии для машин на базе ARM, таких как Raspberry Pi.

Этот дистрибутив поддерживает большинство клавиатур, а также беспроводные контроллеры PS3 и PS4, а также контроллеры Xbox 360. RetroArch может похвастаться очень удобной функцией автоконфигурации, которая должна означать, что большинство контроллеров будут работать из коробки без необходимости вручную сопоставлять ключи. В документации Lakka также есть отличные пошаговые руководства для необычных настроек.

Из-за авторских прав ОС поставляется без предустановленных игр. Вам нужно будет получить легальные копии ISO-образов игровых компакт-дисков, или предварительно скомпилированных файлов ROM аркадных игр.