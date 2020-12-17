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Служба потоковой передачи видео в прямом эфире Periscope в Twitter закрывается в марте. Twitter заявил во вторник, что сокращение использования и рост затрат сделали его неустойчивым. Вместо этого многие из его функций были встроены в Twitter.

«Оставлять его в текущем состоянии неправильно ни для нынешнего и бывшего сообщества Periscope, ни для Twitter», - написала команда Periscope в своем блоге на Medium, объявляя об этом шаге. «Мы по-прежнему верим в силу видео в реальном времени для решения серьезных проблем, поэтому мы перенесли большинство основных возможностей Periscope в Twitter».

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Этот шаг знаменует собой последнее приобретение Twitter для обмена видео, которое было совершено, а затем закрыто. Twitter купил Periscope в 2015 году, вскоре после того, как аналогичные приложения, такие как Meerkat и Facebook Live, стали любимцами технологий, поскольку люди экспериментировали с обменом живых видео протестов, событий и выступлений. С тех пор он встроил некоторые функции в свое основное приложение Twitter, включая Twitter Go Live .

Periscope - не единственное популярное видеоприложение, которое Twitter купил, а затем закрыл. Другой пример - Vine, приложение для обмена короткими видеороликами, которое привлекло внимание к новому поколению интернет-развлечений. Twitter купил приложение в 2012 году и закрыл его в 2016 году, сославшись на аналогичный отказ от использования. Но интерес к короткометражным видео никуда не делся. С тех пор TikTok стал любимчиком короткометражных видео в Интернете, привлекая сотни миллионов пользователей в США.

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Twitter сообщил, что в связи с закрытием Periscope увольнений не будет.