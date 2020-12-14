17 смартфонов Xiaomi получат возможность обновления до Android 11
Появилась информация о том, какие аппараты могут рассчитывать на получение Android 11.
Как сообщается на Mi community MIUI 12.5 в скором времени начнет тестироваться. Это будет промежуточная версия на пути к MIUI 13.
А на получение Android 11 могут рассчитывать такие устройства как:
- Mi 9 / 9 Pro 5G / 9 SE
- Mi Note 10 lite
- Mi 10T / 10T Pro / 10T Lite
- Redmi K20Pro / Mi 9T Pro
- Mi 9Lite / Mi CC9
- Mi CC9 Meitu Edition
- Redmi K30S Ultra
- Redmi Note 9 / 9Pro
- Redmi Note 9 4G / 9 5G / 9 Pro 5G
- Redmi Note 8 / 8T / 8Pro
- POCO M2 / M2Pro
- Redmi 9 / 9A / 9C
- POCO M3
- POCO X3
- Mi A3
- Blackshark 3 / 3Pro / 3S
- Blackshark 2 / 2Pro
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