Появилась информация о том, какие аппараты могут рассчитывать на получение Android 11.

Как сообщается на Mi community MIUI 12.5 в скором времени начнет тестироваться. Это будет промежуточная версия на пути к MIUI 13.

А на получение Android 11 могут рассчитывать такие устройства как:

Mi 9 / 9 Pro 5G / 9 SE

Mi Note 10 lite

Mi 10T / 10T Pro / 10T Lite

Redmi K20Pro / Mi 9T Pro

Mi 9Lite / Mi CC9

Mi CC9 Meitu Edition

Redmi K30S Ultra

Redmi Note 9 / 9Pro

Redmi Note 9 4G / 9 5G / 9 Pro 5G

Redmi Note 8 / 8T / 8Pro

POCO M2 / M2Pro

Redmi 9 / 9A / 9C

POCO M3

POCO X3

Mi A3

Blackshark 3 / 3Pro / 3S

Blackshark 2 / 2Pro



