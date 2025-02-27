Для этого компания разработала специальную функцию AI Connect, позволяющую трансформировать «разрозненные системы» во «взаимосвязанные экосистемы»





Накануне выставки MWC 2025 компания Honor анонсировала смелый план по внедрению усовершенствованных возможностей взаимодействия между различными экосистемами. Важно отметить, что компания намерена сделать свои устройства совместимыми с гаджетами от Apple.

На MWC 2025 состоится показ функции AI Connect, разработанной для того, чтобы трансформировать «разрозненные системы» во «взаимосвязанные экосистемы». Пресс-релиз Honor называет эту функцию «инновационным межсистемным каналом связи с iOS-устройствами», который заново определяет плавность интеграции и взаимодействия в их экосистеме устройств.

С большой вероятностью, Honor собирается модернизировать функцию Honor Share, чтобы она могла бесперебойно функционировать с техникой Apple. Это позволит передавать файлы по беспроводной связи между продуктами Honor и Apple. Однако пока остаётся под вопросом, понадобится ли для этого установка дополнительного приложения на устройствах iPhone или iPad, как это имеет место с функцией «O+ Connect» от OPPO.

В своих рекламных материалах Honor с нотками юмора отмечает своё стремление к более открытым взаимодействиям, в противовес Samsung, подчеркивая свой фокус на сотрудничество с другими брендами.







