Накануне выставки MWC 2025 компания Honor анонсировала смелый план по внедрению усовершенствованных возможностей взаимодействия между различными экосистемами. Важно отметить, что компания намерена сделать свои устройства совместимыми с гаджетами от Apple.
На MWC 2025 состоится показ функции AI Connect, разработанной для того, чтобы трансформировать «разрозненные системы» во «взаимосвязанные экосистемы». Пресс-релиз Honor называет эту функцию «инновационным межсистемным каналом связи с iOS-устройствами», который заново определяет плавность интеграции и взаимодействия в их экосистеме устройств.
С большой вероятностью, Honor собирается модернизировать функцию Honor Share, чтобы она могла бесперебойно функционировать с техникой Apple. Это позволит передавать файлы по беспроводной связи между продуктами Honor и Apple. Однако пока остаётся под вопросом, понадобится ли для этого установка дополнительного приложения на устройствах iPhone или iPad, как это имеет место с функцией «O+ Connect» от OPPO.
В своих рекламных материалах Honor с нотками юмора отмечает своё стремление к более открытым взаимодействиям, в противовес Samsung, подчеркивая свой фокус на сотрудничество с другими брендами.