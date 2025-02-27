Когда компания Konami объявила о ремейке культового Silent Hill 2, многие были настроены скептически, сомневаясь, что Bloober Team способна достойно переосмыслить игру 2001 года. Однако осенью прошлого года эти сомневающиеся были вынуждены признать, что Bloober Team удалось справиться с этой задачей. Поэтому неудивительно, что издатель и разработчик решили продолжить сотрудничество.

Польская студия подтвердила своё стремление продолжать взаимодействие с японскими партнёрами, подписав контракт на разработку ещё одной совместной игры. Детали этого нового проекта пока держатся в секрете. Интересно заметить, что их предыдущая договорённость была заключена в 2021 году, поэтому поклонники могут ожидать выхода новой совместной разработки не раньше 2028 года.

Кроме того, стоит отметить, что Konami в настоящее время подготавливает к выходу Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Недавно стало известно, что в этом ремейке вернётся режим Snake vs. Monkey из оригинальной игры, но появится он только для платформ PC и PlayStation. В версии для Xbox игрокам предстоит взаимодействовать с персонажем Бомберменом.





