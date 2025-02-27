Монитор оснащён встроенным KVM-коммутатором.

Компания Lenovo пополнила линейку своих игровых девайсов, презентовав модель изогнутого OLED-монитора Legion Pro 34, ориентированную на геймеров благодаря её высокой частоте обновления. Монитор оснащён встроенным KVM-коммутатором.

Устройство оснащено OLED-экраном с диагональю 34 дюйма и кривизной 800R, обеспечивающим четкость деталей в разрешении 3440x1440 пикселей. Частота обновления экрана составляет 240 Гц, а яркость достигает 1300 нит. Цветовой охват монитора радует 99% sRGB и 98,5% DCI-P3, а время отклика составляет всего 0,03 миллисекунды.

Среди технологий, поддерживаемых этим монитором, можно выделить HDR True Black 400, AMD FreeSync Premium Pro, VESA AdaptiveSync и ClearMR 13000. Звук обеспечивают два встроенных динамика мощностью 5 Вт, сертифицированные Waves MaxxAudio. Монитор также оснащён разными защитными функциями для предотвращения экранного выгорания и светочувствительным сенсором, который автоматически регулирует яркость в зависимости от окружающего освещения.

Имеются порты HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4 для подключения к ПК, а также USB Type-C с возможностью быстрой зарядки мощностью до 140 Вт, Ethernet и USB Type-A с поддержкой KVM-коммутатора. Новый монитор уже доступен для приобретения в Китае за цену в 690 долларов.