Окончательная цена устройства скорее всего будет зависеть от места покупки

Компания Xiaomi активизировала продвижение своего портативного зарядного устройства 212W HyperCharge Power Bank 25000, охватывая новые мировые рынки. Первоначально дебютировавшее в Китае в прошлом году, это устройство теперь стало доступным для покупки через интернет-платформы производителя в ряде новых стран. Изюминками этого аксессуара служат три порта, обеспечивающие мощность до 140 Вт, эксцентричный экран и оригинальный дизайн корпуса с прозрачными элементами.

Совокупная мощность Power Bank составляет внушительные 212 Вт, что позволяет одновременно заряжать три разных устройства через порты USB-A и два USB-C. Один из USB-C портов поддерживает протокол PD 3.1 с мощностью до 140 Вт, второй предлагает до 45 Вт, а USB-A порт может обеспечивать до 120 Вт. При одновременной использовании всех портов, мощность распределяется так: USB-C на 65 Вт и 27 Вт, с USB-A на 120 Вт.

Power Bank оснащен аккумулятором емкостью 90,8 Вт·ч, что позволяет пять раз подряд зарядить iPhone 15. Полная перезарядка самого аккумулятора занимает около 2,5 часов при максимальной входной мощности до 100 Вт. На передней панели устройства ярко светится дисплей, отображающий уровень заряда и текущее состояние заряда. Устройство также предлагает девять степеней защиты.

Конкретные сроки выхода 212W HyperCharge Power Bank 25000 от Xiaomi на новые рынки и окончательная цена пока остаются неизвестными. Однако, основываясь на текущих данных, в Японии стоимость составляет примерно 87 долларов, а в Гонконге это устройство можно приобрести приблизительно за 77 долларов.