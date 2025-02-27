Уже на этой неделе компания выпустит обновление драйвера

На этой неделе компания Nvidia намеревается выпустить важное обновление драйвера. Этот шаг призван устранить критические неисправности, которые на протяжении некоторого времени наблюдались у владельцев видеокарт GeForce RTX 5000-й серии, включая модели GeForce RTX 5090, GeForce RTX 5090D и GeForce RTX 5080.

Ранее пользователи этих устройств сталкивались с серьезной проблемой - «черным экраном смерти», после чего их графические карты переставали функционировать должным образом в результате установки драйвера. Следует отметить, что проблемы также возникали у владельцев более ранних моделей, таких как GeForce RTX 4000-й серии и GeForce RTX 3000-й серии.

Один из активных участников американского форума Reddit поделился своим личным опытом, сообщив, что обновление BIOS для его видеокарты MSI Gaming Trio RTX 5090 полностью решило проблему с «черным экраном смерти», а также неожиданно улучшило общую производительность видеокарты. Это указывает на эффективные усилия, прилагаемые не только компанией Nvidia, но и её партнёрами для устранения возникающих неполадок.

Представитель Nvidia ранее сообщил, что обновление BIOS может частично помочь решить данную проблему, однако новая версия драйвера обещает стать универсальным решением для всех пользователей, которые сталкиваются с указанными выше неприятностями.