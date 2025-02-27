Его стоимость составит 77 000 долларов

В Китае состоялась официальная премьера новой топовой версии внедорожника Toyota Land Cruiser Prado 250. Его особенность — это обновлённая решётка радиатора с вертикальными элементами, напоминающая стиль Land Cruiser 150. Любопытно, что такой дизайн уже нашёл применение в австралийской модификации данной модели.

С представлением нового флагмана, известного как вариант VX, остальные комплектации стали более доступными: базовая модель подешевела на 10 тысяч юаней (около 1400 долларов), а версия TX сбросила в цене 30 тысяч юаней (примерно 4200 долларов).

Land Cruiser Prado 250 в топовой версии можно отличить по свежим 20-дюймовым колёсным дискам и эксклюзивной системе очистки фар. В его интерьере теперь можно увидеть два экрана размером 12,3 дюйма каждый, аудиосистему JBL с 14 динамиками, встроенный холодильник, а также функции обогрева и вентиляции заднего ряда сидений в пятиместной версии.

Гибридная система осталась прежней и построена на 2,4-литровом турбодвигателе, выдающем 330 л.с., в сочетании с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и центральным дифференциалом Torsen. Габариты машины составляют 4915 x 1980 x 1925 мм, с колёсной базой длиной 2850 мм. Стоимость этой модификации равна 77 тысячам долларов.