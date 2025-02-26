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andr83
Audi представила обновленный A5 Sportback 2025
Начальная цена A5 Sportback 2025 составит 47 700 долларов

Audi официально представила обновлённый A5 Sportback 2025, который заменяет одновременно две модели — A4 и прежнюю версию A5 Sportback.

Начальный ценник для этой новинки, которая, безусловно, привлечёт внимание автолюбителей, установлен на уровне 47 700 долларов. Это, конечно, на 3 600 долларов дороже, чем стоимость A4 Premium, но, безусловно, более экономично по сравнению с актуальной моделью A5 Sportback Premium. При этом, что весьма удобно, прежние модели временно останутся на рынке, что предоставит покупателям выбор.

Актуальный A5 Sportback получил модернизированный 2,0-литровый турбодвигатель, который демонстрирует выдающуюся мощность в 268 л.с., что немного выше показателя предыдущей версии, где было 261 л.с. Машина оснащена полным приводом и 7-ступенчатой роботизированной системой трансмиссии с двойным сцеплением, что гарантирует комфорт и удовольствие при вождении. Также, что важно отметить, в стандартной комплектации присутствует мягкая гибридная установка, которая добавляет экономичности и экологичности.

В комплект оснащения входит новейшая электронная система E3 1.2, которая интегрирует многочисленные функции автомобиля в одно целое, создавая при этом гармоничную и интуитивно понятную среду для водителя. Во впервые представленной кабине Digital Stage в A5 Sportback присутствуют 11,9-дюймовая приборная панель в духе Porsche и сенсорный экран с внушительной диагональю 14,5 дюймов, который открывает новые горизонты взаимодействия с автомобилем и его функциями.

#audi
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