Это позволило им наконец-то стать прибыльными

Западные аналитики неоднократно подчеркивали, что китайские партнеры компании Huawei, занимающиеся выпуском вычислительных ускорителей, сталкивались с проблемами высокого уровня дефекта и высокой стоимости производства. Однако последние данные свидетельствуют о том, что уровень годных чипов из серии Ascend 910 от Huawei удвоился, достигнув отметки в 40 % по сравнению с показателями прошлого года. Такой прогресс позволил компании начать получать прибыль в этом сегменте, тогда как раньше это направление производило убытки.

В прошлом году только 20 % чипов для ИИ-ускорителей от Huawei были пригодны к использованию. С нынешними 40 % их производство стало прибыльным. Если Huawei и ее партнерам удастся увеличить этот показатель до 60 %, они смогут конкурировать с зарубежными производителями. Huawei намерена достичь этой цели, как сообщают источники.

До 2020 года Huawei заказывала передовые полупроводники у тайваньской компании TSMC, но под воздействием американских санкций эти поставки прекратились. Сейчас китайская корпорация полагается на местных производителей, чьи технологии отстают от мировых лидеров. В настоящее время Huawei получает самые сложные компоненты от китайской компании SMIC, находящейся также под санкциями, но сумевшей наладить производство, соответствующее зарубежной 7-нм технологии.

Согласно планам, Huawei в этом году намерена произвести 100 000 чипов Ascend 910C и 300 000 менее сложных Ascend 910B. В прошлом году компания выпустила около 200 000 Ascend 910B, тогда как производство более современного Ascend 910C было минимальным. Для сравнения, американская компания Nvidia за этот же период реализовала в Китае приблизительно 1 миллион ускорителей H20 на сумму в $12 миллиардов. Поставки этих продуктов на данный момент не ограничены, однако по производительности ускорители H20 сильно уступают тем, что отправляются в страны, дружественные США.

Ускорители Ascend 910B испытывали трудности с масштабируемостью и обменом данными между чипом и памятью, но в более продвинутых Ascend 910C Huawei смогла устранить эти недостатки за счет увеличения объема памяти. Несмотря на это, внедрение ускорителей в Китае сдерживается проблемами с программным обеспечением. Запросы на ускорители Huawei превышают их доступность на рынке, что иногда заставляет более мелких клиентов выбирать Nvidia.



