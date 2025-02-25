Информация о новом твердотельном накопителе ненадолго появилась на официальной индийской странице компании, однако вскоре сообщение было удалено

Компания Samsung предоставила информацию о своей новой серии твердотельных накопителей 9100 PRO, способных работать с PCIe 5.0. Этой новости удалось ненадолго появиться на официальной индийской странице Samsung, прежде чем сообщение было удалено. Вероятно, первоначально анонс планировался на более позднее время.

Многие производители SSD уже давно знакомы с технологией PCIe 5.0 и успели представить несколько поколений соответствующих устройств, стремясь к максимальной производительности. В отличие от них, Samsung выбрала более медленный подход с промежуточными моделями, такими как Samsung 990 Evo и Evo Plus, где поддержка PCIe 5.0 была, однако вовсе не так, как хотелось бы.

Серия Samsung 9100 PRO полностью переходит на PCIe 5.0, обеспечивая скорость чтения до 14 800 Мбайт/с — почти в два раза выше относительно прошлой модели Samsung 990 PRO. В плане выполнения случайных операций чтения и записи, эти накопители достигают 2,2 и 2,6 млн IOPS соответственно. Помимо скорости, новинка отличается сниженным на 49% энергопотреблением по сравнению с предшествующими моделями.

Линейка включает модели объёмом 1, 2, 4 и 8 Тбайт, каждая из которых оснащена встроенными радиаторами различной высоты: от 8,8 до 11,25 мм для вариант с наибольшей ёмкостью. Также предусмотрены версии без радиаторов для пользователей, у которых уже есть система охлаждения на материнской плате.

Стоимость на индийском рынке составляет 14 999 рупий ($173) за 1 Тбайт, 25 499 рупий ($294) за 2 Тбайт и 49 999 рупий ($576) за 4 Тбайт. Цена 8-терабайтной модели пока остаётся неизвестной. Следует учитывать, что на других рынках ценовые показатели могут быть другими, так что эти данные носят ориентировочный характер.



