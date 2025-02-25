Представители компании утверждают, что она не была осведомлена о дефектах до начала продаж

Компания Nvidia подтвердила, что у некоторых графических карт GeForce RTX 5080 выявлены дефектные графические процессоры, у которых отсутствуют блоки растеризации (ROP). Ранее считалось, что такая проблема затрагивает только модели GeForce RTX 5090, RTX 5090D и RTX 5070 Ti. Однако, вскоре после выпуска, появились сообщения о неисправностях и в моделях RTX 5080.

«После проведения более детального расследования мы обнаружили, что в ранних партиях графических процессоров RTX 5080 также присутствовал этот дефект. Владелецам таких видеокарт рекомендовано обратиться к производителю для замены», — сообщил в интервью порталу The Verge глобальный PR-директор Nvidia GeForce Бен Берраондо.

Он подчеркнул, что «все другие модели видеокарт от Nvidia этим дефектом не затронуты». Также было отмечено, что эта проблема не касается RTX 5070, которая ещё не поступила в продажу. Бен Берраондо добавил, что в более поздних партиях старших моделей видеокарт проблема была исправлена. «Проблема на производственном уровне была решена», — заявил Берраондо.

Представитель Nvidia также отметил, что компания не была осведомлена о дефекте до начала продаж, что поднимает вопросы о надежности их системы контроля качества. Ведь графические процессоры проходят как минимум двойную проверку на дефекты: сначала после производства, а затем после установки на видеокарты.







