В отличие от Huawei Mate XT он скорее всего будет иметь G-образную конструкцию

Долгое время ходили слухи о том, что Samsung стремится создать смартфон с тройной складной конструкцией. Сейчас различные источники сообщают о том, что южнокорейский гигант продолжает оттачивать эту идею, однако делает это иным способом, чем подход, используемый в Huawei Mate XT Ultimate Design с тремя панелями.

Информация от одного из источников предполагает, что Samsung разрабатывает устройство с конструкцией в форме буквы "G", где боковые экраны складываются вовнутрь. В противоположность этому, Huawei Mate XT использует Z-образную модель складывания экранов, напоминающую гармошку. Преимущество G-образной конструкции в том, что при сложении ни один из боковых экранов не оказывается снаружи, что значительно улучшает их защиту. Недостатком данного варианта является необходимость добавления еще одного дисплея на внешней стороне устройства.

Поговаривают, что Samsung планирует представить свою первую модель с тройной складной конструкцией вместе с новыми моделями Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7. Презентация, вероятно, состоится в июле этого года, если компания будет придерживаться установленного графика, как это было в прошлом году. Если эти слухи подтвердятся, то закупка комплектующих начнется в апреле, что совпадает с началом массового производства.

Сообщается, что тройной смартфон Samsung будет оборудован внутренним экраном размером 9,96 дюйма и внешним дисплеем на 6,49 дюймов. По слухам, компания планирует выпустить всего 200 тысяч экземпляров этой новой модели, что может означать её ограниченное распространение всего в нескольких странах.







