Дональд Трамп исторически придерживается твердой антикитайской позиции, критикуя и считая недостаточными меры его предшественников по ограничению технологического прогресса Поднебесной. Слухи утверждают, что его администрация планирует ввести новые ограничения в некоторых секторах.

Например, новой администрацией США ведутся переговоры с Японией и Нидерландами по поводу необходимости координированных усилий для уменьшения экспорта в Китай оборудования для производства микрочипов и связанных с этим услуг. При администрации Байдена Нидерланды в большей степени соглашались с американскими инициативами, но с возвратом Трампа ситуация изменилась.

Для голландских и японских компаний ограничения на экспорт товаров и технологий в Китай невыгодны, поскольку благодаря американским санкциям объем их экспорта значительно вырос и составляет почти половину их доходов в этой области. С учетом сложной европейской позиции, Трамп столкнулся с трудностями в поиске поддержки своих планов от Нидерландов. Были выдвинуты предложения запретить компаниям, таким как ASML, отправлять специалистов для обслуживания их оборудования в Китай. Эти договоренности были заключены еще при администрации Байдена, но Трамп надеется на их укрепление.

Команда Трампа обдумывает возможность ужесточения экспортных мер на поставки в Китай определенных вычислительных ускорителей и расширения контроля экспорта в других направлениях. Несмотря на изменения, введенные при Байдене, сейчас без лицензии можно отправлять до 1700 таких ускорителей, однако этот порог может быть снижен.

Трамп также намерен продолжить проработку инициатив, начатых при Байдене. Например, китайская компания CXMT может столкнуться с отсутствием доступа к оборудованию, содержащему американские технологии, как это было с SMIC. Последняя еще имеет возможность закупать определенные американские устройства, но с усилением санкций эта привилегия может быть утрачена. Японские компании не поддерживают санкции против CXMT, что осложняет международное согласование этого вопроса.

Также есть сведения, что администрация Байдена планировала ограничить поставки в Китай графических ускорителей компании Nvidia, адаптированных к американским ограничениям. Эти меры не были введены, но сейчас Трамп может продолжить эту работу. Nvidia высказала критику этих мер при предыдущей администрации и теперь будет обсуждать ситуацию с действующими властями.

На японском рынке новость о возможности расширения санкций против Китая повлияла на стоимость акций Tokyo Electron, упавших на 4,4 %, так как в прошлом году около 44 % доходов компании получено с китайского рынка, и такие прогнозы негативно сказываются на её позициях.













