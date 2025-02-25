Если все пройдет удачно, то это станет первым за последние 50 лет случаем, когда модули США касались лунной поверхности

Лунный модуль, принадлежащий компании Firefly Aerospace из США, успешно завершил заключительный манёвр на орбите Луны, готовясь к запланированной на 2 марта посадке. Это станет значительным достижением для американской космонавтики, поскольку с момента последней миссии более полувека назад модули США не касались лунной поверхности. Исключением стало частично удачное приземление модуля Nova-C «Одиссей» от Intuitive Machines в прошлом году.

Посадочный аппарат Blue Ghost вышел на орбиту Луны 13 февраля после старта с ракеты SpaceX Falcon 9, который произошёл 15 января. С тех пор аппарат постепенно понижает свою орбиту в рамках подготовки к предстоящей посадке, и сейчас все необходимые условия для миссии выполнены.

Названная «Призрачные всадники в небе» (Ghost Riders in the Sky), эта миссия является частью инициатив NASA по программе CLPS, которая направлена на коммерческую доставку научных грузов на Луну. CLPS включена в масштабный проект Artemis и предполагает сотрудничество с частными компаниями для отправки научных приборов на лунную поверхность. На борту Blue Ghost находятся десять научно-исследовательских и технологических приборов NASA, которые предназначены для тщательного изучения лунной среды.

Успешная посадка станет не финальной точкой намеченной миссии, ведь ещё один модуль — на этот раз от японской компании ispace — уже в пути к Луне. Он движется по другой траектории и должен достичь цели через три месяца.