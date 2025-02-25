Лунный модуль, принадлежащий компании Firefly Aerospace из США, успешно завершил заключительный манёвр на орбите Луны, готовясь к запланированной на 2 марта посадке. Это станет значительным достижением для американской космонавтики, поскольку с момента последней миссии более полувека назад модули США не касались лунной поверхности. Исключением стало частично удачное приземление модуля Nova-C «Одиссей» от Intuitive Machines в прошлом году.
Посадочный аппарат Blue Ghost вышел на орбиту Луны 13 февраля после старта с ракеты SpaceX Falcon 9, который произошёл 15 января. С тех пор аппарат постепенно понижает свою орбиту в рамках подготовки к предстоящей посадке, и сейчас все необходимые условия для миссии выполнены.
Названная «Призрачные всадники в небе» (Ghost Riders in the Sky), эта миссия является частью инициатив NASA по программе CLPS, которая направлена на коммерческую доставку научных грузов на Луну. CLPS включена в масштабный проект Artemis и предполагает сотрудничество с частными компаниями для отправки научных приборов на лунную поверхность. На борту Blue Ghost находятся десять научно-исследовательских и технологических приборов NASA, которые предназначены для тщательного изучения лунной среды.
Успешная посадка станет не финальной точкой намеченной миссии, ведь ещё один модуль — на этот раз от японской компании ispace — уже в пути к Луне. Он движется по другой траектории и должен достичь цели через три месяца.