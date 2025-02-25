На нем устройство представлено в обсидиановом оттенке, напоминающим глубокий чёрный цвет

В марте этого года ожидается анонс смартфона Pixel 9a от Google. В преддверии этого долгожданного события в сети всплыло короткое видео, демонстрирующее дизайн гаджета. На нем видно, что задняя панель лишена существенно выпирающего модуля камеры.

Гаджет представлен в обсидиановом оттенке, который напоминает глубокий чёрный цвет.

По имеющимся сведениям, презентация модели Pixel 9a назначена на 19 марта, а продажи начнутся 26 марта. Начальная стоимость устройства составит $499 за версию с 128 Гбайт встроенного хранилища, а за модель с 256 Гбайт памяти придётся заплатить $599. В плане характеристик, Pixel 9a будет оснащён 8 Гбайт оперативной памяти и 6,28-дюймовым OLED-экраном с максимальной яркостью 2700 кд/м2.

Смартфон будет работать на процессе Google Tensor G4 и оснащён батареей ёмкостью 5100 мА·ч. Основная камера будет включать 48-мегапиксельный сенсор, а в качестве операционной системы будет стоять Android 15.