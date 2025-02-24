Конкретная дата выхода этих устройств пока неизвестна, однако Amazon India сообщает, что это произойдет уже в ближайшее время

Компания Samsung продемонстрировала тизеры своих новых смартфонов Galaxy M16 5G и Galaxy M06 5G, раскрывая дизайн устройств и оформление задних камер. В Galaxy M16 была встроена тройная камера с вертикально выстроенными сенсорами в капсулообразном корпусе. В свою очередь, Galaxy M06 представлен в новой версии с двойной камерой, подобной предыдущей.

Обе новинки оснащены чипом Dimensity 6300, который уже успел засветиться в базе данных Geekbench. Этот процессор выделяет их на фоне предшественников: Galaxy M15 работал на базе MediaTek Dimensity 6100+, а Galaxy M05 – на менее производительном Helio G85. Новый чип обеспечивает поддержку 5G и значительно улучшает производительность в бюджетном сегменте.

Серия Galaxy M всегда привлекала внимание покупателей благодаря отличному сочетанию цены и характеристик. Ранее устройства этой линейки были доступны за пределами Индии, однако планы на международные продажи Galaxy M16 и M06 пока официально не уточнялись. Хотя конкретная дата выхода остается неизвестной, Amazon India подтвердила, что обе модели скоро поступят в продажу.







