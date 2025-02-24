У видеокарты всего 104 ROP, вместо ожидаемых 112

Судя по всему, NVIDIA решила не придавать особого значения проблеме с дефектными графическими процессорами, в которых были обнаружены недоработки в блоках растеризации (ROP). Эта неисправность коснулась не только таких моделей, как GeForce RTX 5090/D и RTX 5070 Ti, но также и варианта RTX 5080, что вызывает определенные вопросы у потребителей.

Об этом рассказал один из пользователей на популярной платформе Reddit, представив при этом весьма интересные и подробные детали об эталонной версии NVIDIA GeForce RTX 5080 Founders Edition. Согласно его информации, удивительно, но видеокарта имеет всего 104 ROP вместо ожидаемых 112. Эту аномалию он заметил после установки последнего графического драйвера, что подтвердил с помощью утилиты GPU-Z.

Нелегко однозначно понять, почему NVIDIA приняла решение выпустить видеокарты с такими дефектами, даже после осознания проблемы. Однако, если пользователь обнаружит несоответствие своей карты заявленным характеристикам, он имеет возможность обратиться в компанию или к её партнёрам — в зависимости от того, где была приобретена видеокарта — чтобы запросить замену ограниченной версии на полную модификацию без дефектов ROP.