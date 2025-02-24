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andr83
Lexar Media выпускает карты памяти PLAY PRO MicroSD Express в вариантах объема 256 Гб, 512 Гб и 1 Тб
Карты демонстрируют скорость чтения до 900 MB/s и скорость записи до 600 MB/s, полностью соответствуя новому стандарту SD 7.1 и превосходя более старую спецификацию SD 4.0.

Компания Lexar Media недавно представила новые карты памяти PLAY PRO MicroSD Express, доступные для предварительных заказов с 27 февраля. Эти карты представлены в трех возможных вариантах объема: 256 Гб стоимостью 689 юаней (примерно $96), 512 Гб по цене 1279 юаней ($179) и 1 Тб, имеющий цену 1979 юаней (около $277).

Как отмечается представителями компании, стандарт MicroSD Express воплощает передовую технологию хранения данных, которая использует интерфейсы PCIe 3.0 и NVMe 1.3, что обеспечивает значительное повышение производительности, если сравнивать с предыдущими моделями. Карты Lexar PLAY PRO MicroSD Express демонстрируют скорость чтения до 900 MB/s и скорость записи до 600 MB/s, полностью соответствуя новому стандарту SD 7.1 и превосходя более старую спецификацию SD 4.0.

Также утверждается, что карты памяти PLAY PRO MicroSD Express совместимы с устройствами, у которых есть поддержка интерфейса UHS-I, что делает их пригодными для работы с Nintendo Switch, и готовыми к взаимодействию с будущими поколениями портативной электроники.

Эти карты Lexar подойдут для тех пользователей, которым необходима высокая производительность мобильных устройств, а также для тех, кто ценит совместимость одновременно с самыми последними и старыми моделями гаджетов.

#lexar media
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