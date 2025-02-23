Согласно проведенным экспериментам, восстановленные при помощи данной технологии батареи могут выдержать 12–60 тысяч циклов зарядки и разрядки

Группа исследователей из Фуданьского университета, расположенного в Восточном Китае, представила технологию, которая способна вернуть к жизни изношенные литий-ионные батареи. Данная методика не только увеличивает длительность их эксплуатации, но и значительно снижает экологическое воздействие.

Китайские ученые, работающие в этой области, с помощью современных технологий искусственного интеллекта разработали уникальную молекулу, которая служит носителем лития. Она способна эффективно восполнять потерю ионов лития в батареях, которые уже отслужили своё, то есть исчерпали свои ресурсы. В результате проведенных экспериментов восстановленные батареи достигали своей первоначальной ёмкости и сохраняли стабильность даже после 12–60 тысяч циклов зарядки и разрядки, что является выдающимся результатом. В то время как обычные литий-ионные аккумуляторы, как известно, выдерживают всего лишь от 500 до 2000 таких циклов, что делает достигнутые результаты ещё более удивительными.

Следует отметить, что эта технология не только продлит срок службы батарей, но и значительно уменьшит количество создаваемых отходов. Тем не менее, для её широкого применения необходимо внедрить массовое и недорогое производство и установить плодотворное партнёрство с промышленными компаниями для её коммерциализации.